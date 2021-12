Schirmenitz

Wind und Nieselregen können den Belgerner Pfarrer Robert Neuwirt nicht entmutigen. Auch nicht die Tatsache, dass er – zumindest musikalisch – am Sonntagnachmittag in Schirmenitz den Elementen allein trotzen musste.

Obwohl sich das Publikum zu seiner Adventsmusik hinter geschützte Ecken der Kirche zurückzog oder aus der Ferne lauschte, spielte der aus dem Erzgebirge Stammende auf seinem Baritonhorn nach dem Steigermarsch rund eine halbe Stunde bekannte Weihnachts- und Kirchenlieder. Dafür erhielt er Applaus, der zumindest das Herz wärmte. So, wie es seine Musik tat. Einen musikalischen Nachschlag gibt es an gleicher Stelle am Heiligabend, 17 Uhr. Zur persönlichen Besinnung und Andacht wird die Kirche an diesem Tag von 14 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Von Axel Kaminski