Ärger über Unrat am Weißen Stein bei Calbitz

Ärger, Aufwand und Kosten – so lässt sich die jüngste Beobachtung des Ortschaftsrates für Luppa, Calbitz und Malkwitz zusammenfassen: An der Landmarke Weißer Stein, am Waldrand zwischen Calbitz und Wermsdorf, haben Unbekannte Gartenabfälle abgekippt und zwar direkt vor die Bank, die erst neu dort zur Rast aufgestellt wurde.

Dreistigkeit ohne Grenzen

„Die Dreistigkeit hat einfach bei einigen wenigen Mitmenschen keine Grenzen“, ärgert sich Lutz Abitzsch. Es sei schon schlimm, wenn der eigene Garten geputzt werde und dann andere Grundstücke bewusst mit dem Abfall verschmutzt werden.

Gartenabfälle wie Laub landeten am Weißen Stein. Quelle: Lutz Abitzsch

Für diese Art der Entsorgung fehlte dem Ortschaftsrat jedes Verständnis: „Wenn die Abfälle schon auf eine Ladefläche oder in einem Pkw verladen werden, dann kann der Abfall doch gleich auf die dafür vorgesehenen Sammelstellen gebracht werden.“

Erst neue Bänke aufgestellt

Erst vor wenigen Wochen habe der Ortschaftsrat für Erholungssuchende diesen Bankstandort erneuert. Auch die Mitglieder der Jagdgenossenschaft und andere Privatleute hätten sich an dieser Stelle bereits engagiert und die Landmarke Weißer Stein durch Spenden und eigene Kraft vor gar nicht allzu langer Zeit hergerichtet, erinnert er. Dabei gab es auch damals schon Anlass zum Ärger, denn kurz nach der Neuerrichtung des Weißen Steins hätten Unbekannte diesen mit Farbe beschmiert, die dann vom Calbitzer Frank Kuhnitzsch in mühevoller Kleinarbeit wieder beseitigt werden musste.

Appell an Einwohner

Und nun soll man angesichts von Gartenabfällen Erholung finden, so Lutz Abitzsch kopfschüttelnd. „Das Gegenteil ist eher der Fall, da man sich über diese Unverfrorenheit nur aufregen kann“, meint er und appelliert an die Einwohner ringsum: „Ich kann nur die aufmerksamen Bürger dazu aufrufen, solchen Taten entgegen zu treten, damit wir unsere Heimat mit Freude und Entspannung genießen können.“

Ehrenamtler und Kommune sind engagiert

Er verwies darauf, dass die örtlichen Heimatvereine sowie die Jagdgenossenschaften und die Gemeinde Wermsdorf bemüht sind, Zeit, Geld und Arbeit zu investieren, um Wanderern und Spaziergängern Möglichkeiten zu Rast und Erholung zu bieten. So hatten Mitglieder des Heimatvereins Luppa und aus dem Ortschaftsrat erst im Herbst an sechs Standorten neue Bänke aufgestellt. Das war möglich geworden, weil die Gemeinde Wermsdorf das Material für die Aktion zur Verfügung stellte. Er wünsche sich, dass das Geschaffene gern genutzt und nicht etwa verschandelt oder zerstört werde, so Lutz Abitzsch.

