AfD gewinnt mit Bochmann in Nordsachsen

Nordsachsen

Die Wahlen im Landkreis Nordsachsen (Wahlkreis 151) sind entschieden: AfD-Kandidat René Bochmann (52) zieht direkt in den Bundestag ein. Nach 28 von 30 ausgezählten Wahlkreisen lag er bereits uneinholbar in Führung. „Ich habe gedacht, dass es knapper werden würde. Ich bin sehr überrascht. Unsere Arbeit hat sich gelohnt, wir konnten das Vertrauen der Nordsachsen gewinnen. Das ist ein sensationelles Gefühl, zu sehen, dass unsere Arbeit so belohnt wird“, so die erste Rektion des Siegers. Bochmann dankte seiner Partei und seinen Wahlhelfern für die Unterstützung sowie den anderen Kandidaten für einen „fairen Wahlkampf“. Am Montag wolle er nach Berlin fahren und die Formalitäten am neuen Arbeitsplatz klären.

Lesen Sie auch

Christiane Schenderlein schafft es über die Liste

Christiane Schenderlein (CDU) landete in Nordsachsen hinter Bochmann. Der Einzug der Tauchaerin in den Bundestag gilt dennoch als sicher, weil sie auf Platz zwei der Landesliste der sächsischen CDU steht.

Am 30. September gibt es das endgültige Wahlergebnis

Der Kreiswahlausschuss wird in öffentlicher Sitzung am 30. September 2021 ab 17 Uhr auf Schloss Hartenfels in Torgau zur Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses der Bundestagswahl für den Wahlkreis 151 zusammentreten.

20 Prozent Briefwähler in Nordsachsen

Im Landkreis Nordsachsen (Wahlkreis 151) sind zwölf Kandidatinnen und Kandidaten (Erststimme) und 22 Parteien (Zweitstimme) zur Bundestagswahl angetreten. Rund 165 500 Wahlberechtigte konnten ihre Stimmen im Wahllokal abgeben. Über 20 Prozent der wahlberechtigten Nordsachsen haben sich in diesem Jahr für die Briefwahl entschieden.

Von Frank Pfütze