Aggressive Maskenverweigerin bewirft in Oschatz Kassiererin mit Münzen

Dass auch beim Einkaufen Situationen eskalieren können, musste jetzt eine Kassiererin im Edeka-Markt in der Nossener Straße erfahren – am vergangenen Sonnabend zwischen 14 und 14.30 Uhr. Eine Zeugin sagt: „Zwei junge Leute – eine Frau und ein Mann, beide um die 30 Jahre – gaben Leergut ab und wollten von dort in den Verkaufsraum. Die Kassiererin sah, dass der Mann keinen Mund-Nasenschutz trug und die Frau als Schutz ein Taschentuch verwendete. Die Mitarbeiterin des Marktes wies sie höflich darauf hin, dass sie Kunden ohne den Schutz nicht rein lassen darf. Er meinte, die Maske vergessen zu haben. Darauf bot die Kassiererin an, dass sie sich Mundschutz bei ihr kaufen könnten.“

Kassiererin beschimpft

Gleich darauf kam die Frau an die Kasse, stellte sich unmittelbar vor die Kundin, die gerade fertig war, ihre Waren auf das Band zu legen. Die junge Frau legt den Leergut-Bon vor, den sie ausgezahlt haben wollte und holte aus: „Sie haben mir gar nichts zu sagen. Sie haben keine Ahnung. Machen sie sich lieber mit den Gesetzen vertraut. Wenn ich ohne Maske gehe, ist das meine Sache, dann bin ich dran und nicht sie.“ Die Frau bemerkte nicht, dass sie sich bereits in diese Lage hinein manövriert hat, erzählt die Zeugin weiter.

Pfandgeld ausgezahlt

Die Kassiererin wollte mit der Kundin nicht diskutieren und zahlte ihr das Pfandgeld aus. Daraufhin nahm die Kundin einige der ausgezahlten Münzen und warf sie in Rage in den Kassenbereich, beschimpfte die Marktmitarbeiterin mit „blöde und dumme Kuh“ und lief gen Ausgang.

Die Mitarbeiterin blieb ruhig, aber der Zeugin platzte der Kragen und sie sagte zu der mittlerweile zurück gekommenen aggressiven Kundin: „Na sie sind ja höflich. Das sie sich nicht schämen, sie junge Göre!“ Die Antwort der Frau: „Blöde Alte!“

Kassiererin mit Geldstücken beworfen

Die Kundin rief, dass sie ihren Geldbeutel vermisse und ihn angeblich suche. In der Faust hatte sie viele kleine Geldstücke, die sie mit aller Wucht auf die Kassiererin warf und diese mehrfach als „dumme Sau“ betitelte. Dann verschwand sie.

Der Marktmitarbeiterin fiel es schwer – nahe einem Nervenzusammenbruch – die Tränen zu verbergen. Sie arbeitete weiter.

Markt-Inhaberin erstattet Anzeige

Als die Inhaberin des Supermarktes von diesem Vorfall erfuhr, war sie schockiert. Gegenüber der OAZ sagte sie, dass es immer schlimmer werde mit den Anfeindungen. Dabei gebe es keine bestimmte Altersklasse. „Das machen junge und alte Kunden.“ Sie habe ihrem Team ans Herz gelegt, ruhig zu bleiben. „Letztlich sind wir immer die Schuldigen.“ Und sie sei stolz, dass ihre Leute so gut mitziehen. Auf jeden Fall werde sie Anzeige erstatten. „Die Auswertung der Überwachungskamera wird es zeigen“, so die Inhaberin. Ihre Mitarbeiter könnten sich schließlich nicht alles gefallen lassen.

