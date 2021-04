Agrargenossenschaft Altoschatz-Merkwitz packt zum Jubiläum Osterpakete für Wegbegleiter

Oschatz

Ursprünglich wollten Udo Morstein und Monika Linhart dieses Jahr groß feiern – die Gründung des landwirtschaftlichen Betriebs in seiner jetzigen Form, dem sie beide vorstehen, liegt 30 Jahre zurück. Doch coronabedingt kann das zu diesem Jubiläum geplante Hoffest nicht stattfinden. „Mitglieder, Landverpächter und Geschäftspartner lesen aber in diesen Tagen dennoch von uns“, sagt Udo Morstein, einer der beiden Vorstandsvorsitzenden der Agrargenossenschaft Altoschatz-Merkwitz.

Dankeschön für Mitstreiter

Das Unternehmen hat rund 300 Pakete verteilt – das etwas andere Osterkörbchen sozusagen. Darin findet sich für jedes der zurückliegenden drei Jahrzehnte ein Geschenk an die Adressaten: Ein Bambusholz-Schneidbrett, ein „Merkwitzer Holzfäller“-Brot aus der Bäckerei Nils Taube in Merkwitz und ein Stoffbeutel – bedruckt mit einem Traktor als Symbol für die Landwirtschaft und der Silhouette der Stadt Oschatz und des Collm – wie man ihn auch im Firmenlogo wieder findet. „Brett, Beutel und Brot stehen für Beständigkeit in Krisenzeiten, für Nachhaltigkeit und regionale Kreisläufe“, sagt Udo Morstein.

Der Merkwitzer Holzfäller steckt im Osterpaket der Agrargenossenschaft. Quelle: Christian Kunze

„Das Brot, kreiert zum 700-jährigen Bestehen von Merkwitz im vergangenen Jahr, wird auch mit Getreide von unseren Feldern hergestellt, verarbeitet in der Polkenberger Mühle bei Leisnig, verkauft beim Bäcker um die Ecke. Das Brett muss vieles aushalten – wie wir zur Zeit auch. Und der Beutel sollte bei den nächsten Einkäufen, am besten regional, nicht fehlen.“

Mix aus Öko und Konvention

Abgerundet wird das Paket durch einen historischen Abriss der drei Jahrzehnte Firmengeschichte mit Höhen und Tiefen. Dazu gehören unter anderem der Bau eines Getreidelagers im Jahr 2001, der Beginn der Bienenhaltung mit drei Völkern im Jahr 2016 und die Gründung der ökologisch ausgerichteten Tochterfirma „Natürlichgrün Altoschatz GmbH“ im Jahr darauf. Sie verfügt über ein eigenes Getreidelager am Collm, das 2019 eingerichtet wurde. Jüngste Kapitel der Betriebshistorie sind die Inbetriebnahme einer Phytobac-Anlage zur Wasseraufbereitung in Merkwitz und eine Insektenwiese. Aber auch Hochwasser im Jahr 2002, Brände und extrem trockene Sommer spart die Chronik nicht aus.

Die Drittklässler der Oschatzer Grundschule zum Bücherwurm sind gemeinsam mit der Agrargenossenschaft und der Fachschule für Landwirtschaft in Großenhain dem Getreide auf der Spur. Quelle: Christian Kunze(Archiv)

Die Agrargenossenschaft Altoschatz-Merkwitz legt auch Wert darauf, kommenden Generationen die Arbeit in der Landwirtschaft nahe zu bringen. Projekte mit Grundschülern, die den Betrieb kennen lernen und ihr bereits erworbenes Wissen dabei auf die Probe stellen können, gehören dazu.

Regionale Kooperation

Der selbst geimkerte Honig wird verkauft oder an Mitstreiter gegeben. Im vergangenen Jahr wurde die Zusammenarbeit mit Unternehmen der Region, etwa mit dem Team des Hofladens der Familie Oehmichen in Mahlis noch stärker in den Fokus genommen.

Von Christian Kunze