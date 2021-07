Mügeln

Mit zunächst drei Mähdreschern, Strohpresse und -häcksler sowie diversen Traktoren samt Anhängern startete die Agrargenossenschaft Naundorf-Niedergoseln am Dienstag in die Getreideernte.

Die Mähbalken sind zwischen 7,60 und neun Meter breit. Ein vierter Mähdrescher, eine Neuentwicklung, die Hersteller John Deere hier testet, kam etwas später zum Einsatz.

Komplett abarbeiten konnten diese Flotte den rund 60 Hektar großen Schlag zwischen Berntitz und Limbach vor Beginn des Unwetters allerdings nicht. Und da auch in der Nacht zu gestern noch etwas Regen fiel, hieß es warten, bis das Getreide wieder trocken genug für die Ernte ist. Vier Hektar sind auf diesem Feld noch zu ernten.

Dabei ist Eile geboten. Aufgrund der vielen Regenfälle werden die Halme bereits brüchig. „Dann knicken die Halme ab und die Ähren befinden sich so knapp über dem Boden, dass das Mähwerk sie nicht mehr erfasst“, erläutert Frank Hennig, Vorstandsmitglied der Genossenschaft.

Handlungsbedarf bestehe auch bei der Strohbergung. „Wir haben nahezu keine Vorräte mehr. Deshalb holen wir gleich das vom Feld, was wir in den nächsten fünf bis sechs Tagen zum Einstreuen in den Ställen benötigen“, sagt der Vorstandsvorsitzende Thomas Emmrich. Wenn man das Stroh gleich verwende, könne man es jetzt auch pressen – ansonsten verbiete sich das wegen der Brandgefahr bei so feuchtem Stroh.

Während der Regen die Landwirte bei der Ernte zu ungewollten Pausen zwingt, sorgt er mit Hinblick auf andere Kulturen für Freude. „Mais, Zuckerrüben und Gras gedeihen unter diesen Bedingungen prächtig“, betont Thomas Emmrich.

