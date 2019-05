DAHLEN

Trotz vieler anderer Veranstaltungen im Umfeld mangelte es dem Dahlener Schwanenteichfest nicht an Publikum. Für viele Gäste der von der Wählervereinigung Heidestadt Dahlen zum mittlerweile zehnten Mal organisierten Veranstaltung ist dabei das Konzert des Musikvereins Lampertswalde der Anziehungspunkt. Wer sich erst am Schwanenteich einfand, als Georg André den Takt vorgab, hatte allerdings schon die erste Darbietung des Nachmittags verpasst. Nach der Begrüßung der Gäste durch Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) zeigten junge Akrobatinnen des SV Rot-Weiß Dahlen, was sie sich im Training erarbeitet haben und ernteten dafür viel Applaus.

Zur gleichen Zeit lief der Verkauf am Kuchenstand auf Hochtouren: 21 leckere Kreationen, meist von den Frauen der Mitglieder der Wählergemeinschaft gebacken, standen zur Auswahl für alle, die das Kaffeetrinken am Muttertag von der guten Stube hierher verlegt hatten.

Heidi brütet sechs Eier aus

Während an Land gefeiert wurde, zog auf dem Wasser Schwan Hans seine Runden, gelegentlich auch um die neu hergerichtete Fontäne an seinem Wohngewässer. Seine Partnerin Heidi ließ sich durch den Trubel beim Ausbrüten ihrer sechs Eier nicht stören.

Von Axel Kaminski