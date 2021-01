Aktuell 1808 Corona-Fälle im Landkreis Nordsachsen

Nordsachsen

Die Pandemielage im Landkreis bleibt weiter angespannt. Zum Neujahrstag vermeldete das nordsächsische Gesundheitsamt, dass die Zahl der Corona-Fälle seit März des Vorjahres auf nunmehr 6064 Fälle gestiegen ist. Im Vergleich zum Vortag war das ein Anstieg um 89. Als aktuell Corona-positiv – also ohne Betroffene, die inzwischen nicht mehr infiziert sind – waren am 1. Januar 1808 Einwohner registriert. 98 Todesfälle wurden bisher im Zusammenhang mit Corona gezählt. Am Neujahrstag befanden sich 2689 Personen in einer angeordneten Quarantäne.

Corona-Fälle regional

Region Delitzsch: Corona-Fälle aktuell: 235, Quarantäne aktuell: 401, Todesfälle: 16

Region Eilenburg: Corona-Fälle aktuell: 323, Quarantäne aktuell: 534, Todesfälle: 20

Region Oschatz: Corona-Fälle aktuell: 589, Quarantäne aktuell: 806, Todesfälle: 38

Region Torgau: Corona-Fälle aktuell: 406, Quarantäne aktuell: 693, Todesfälle: 18

Stadt Schkeuditz: Corona-Fälle aktuell: 76, Quarantäne aktuell: 137, Todesfälle: 4

Stadt Taucha: Corona-Fälle aktuell: 78, Quarantäne aktuell: 118, Todesfälle: 2

101 Corona-Fälle sind regional noch nicht zugeordnet.

Von LVZ