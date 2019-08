Oschatz

Kürzlich feierte die Dampfbahn-Route Sachsen ihr zehnjähriges Bestehen. Ihr Ziel ist die gemeinsame Vermarktung des deutschlandweit dichtesten Angebotes historischer Eisenbahnen.

Gehörten beim Start 2009 vor allem Schmalspurbahnen und Angebote um sie herum zu den Akteuren, so bezieht sie inzwischen Partner mit bahnhistorischem Bezug aller Art, touristische Anbieter, Verlage, Modellbahnhersteller und viele mehr ein – 170 an der Zahl. Die Route ist insgesamt rund 700 Kilometer lang. Entlang der Strecke werden – neben den normalen Öffnungs- und Fahrzeiten – vielfältige Angebote unterbreitet: von Bahnfahrten mit Übernachtungen in der jeweiligen Region, Führungen durch ausgewählte Werkstätten bis hin zu Wanderungen.

Oschatzer Bahnhof als Zugang zur Dampfbahn-Route erkennbar

Die Stadt Oschatz ist seit Anfang 2018 vollwertiges Mitglied der Dampfbahnroute, hatte zuvor indirekt über die Beteiligung an einem anderen Partner des Projektes dessen Marketingaktivitäten in Anspruch genommen. Der in der Stadt ansässige Eisenbahnfan und Rechtsanwalt Albert Pfeilsticker ist Fördermitglied. Gern übernahm er die Aufgabe, das Stationsschild, das künftig am Oschatzer Bahnhof auf die Dampfbahn-Route verweist, zu sponsern. Christian Sacher, Projektleiter der Dampfbahn-Route, erläuterte, dass Stationsschilder wie jenes für den Oschatzer Bahnhof vorgestellte, eine Art Zugangspunkt zu diesem touristischen Netz darstellen. An 47 der 81 thematischen Stationen der Route gäbe es eine solche Beschilderung bereits.

Von Axel Kaminski