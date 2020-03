Alina aus Oschatz entzückt jeden Besucher

Oschatz

Alina strahlt jeden Besucher an, gluckst vergnügt, wenn Musik gespielt wird und ist stolz, wenn sie sich kullernd und robbend fortbewegen kann. Darin unterscheidet sich das kleine blonde Mädchen überhaupt nicht von anderen Babys und Kleinkindern. Doch bis die Einjährige anfängt zu krabbeln oder zu laufen, wird es deutlich länger dauern als bei ihren Altersgenossen, denn Alina hat das Down-Syndrom, auch bekannt als Trisomie 21.

Engagiert zum Welttag

Das heißt, Kinder wie Alina haben in jeder Zelle 47 anstatt 46 Chromosomen, weil das Chromosom 21 dreimal vorhaben ist. Darüber aufklären, für Verständnis werben und anderen Eltern Mut machen – das wollen auch Alinas Eltern und engagieren sich deshalb zum Down-Syndrom-Tag, am 21. März, weltweit begangen wird.

Jana Pfeiffer (41 Jahre) hat schon zwei Kinder, als sie sich mit ihrem neuen Partner Enrico Meyer (45 Jahre) Nachwuchs wünscht. Das Paar aus Oschatz freut sich über die Schwangerschaft und verlebt ungetrübte Wochen. „Bei der Feindiagnostik in der 22. Woche war noch nichts zu sehen“, erinnert sich Enrico Meyer an den Termin. Erst in der 28. Schwangerschaftswoche gab es einen Hinweis darauf, dass die Oberschenkelknochen des Babys etwas zu kurz sein könnten. Die anschließende Fruchtwasseruntersuchung brachte dann Gewissheit: Der ersehnte Nachwuchs würde mit Down-Syndrom zur Weltkommen. „Geschockt waren wir schon“, blickt Jana Pfeiffer auf diesen Moment zurück. Trotzdem habe stets festgestanden, dieses Kind zu bekommen, so das Paar, das sich fortan informierte und mit anderen Eltern Kontakt aufnahm.

Klartext hilft Eltern

„Wir hatten schon am nächsten Tag ein Gespräch mit einer Humangenetikerin, die wirklich Klartext geredet und uns reinen Wein eingeschenkt hat“, so Enrico Meyer. Tipps von anderen Eltern, die Beratung der Sozialarbeiterin im Krankenhaus – das alles habe geholfen, sich zu informieren und die nötigen Hilfen zu beantragen. „Man bekommt zum Beispiel längeren Mutterschutz und muss den Pflegegrad für das Kind bestimmen lassen.“

Herzfehler macht Operation nötig

Nach der Geburt bangten die Eltern um ihre Tochter, weil Alina mit einem Herzfehler – nicht untypisch für das Down-Syndrom – zur Welt kam, der sofort operiert werden musste. Vier Wochen lang fuhren Jana Pfeiffer und Enrico Meyer täglich zu ihrem Baby in die Klinik, dann konnten sie Alina mit nach Hause nehmen.

Viel Leben im Haus

Seitdem ist es noch einmal lebendiger geworden im Haus der Familie in Oschatz, wo auch Jana Pfeiffers 16-jähriger Sohn und die neunjährige Tochter leben. „Alina ist ein freundliches und fröhliches Kind, es macht total Spaß mit ihr“, schwärmt Jana Pfeiffer. „Sie lacht viel und ist sehr auf andere Kinder bezogen. Alina beobachten genau, was um sie herum geschieht“, beschreibt Enrico Meyer.

Offenheit gegenüber Familie und Freunden

Dass die Thalheimer ein Kind mit Behinderung erwarten, daraus haben beide kein Geheimnis gemacht. „Wir haben es Freunden und Verwandten offen gesagt und es gab überhaupt keine negativen Reaktionen – im Gegenteil“, berichten sie. Sie bewältigen ihren Alltag ganz normal, versichert Jana Pfeiffer, auch wenn mit Alina mehr Termine anstehen: beim Arzt, in der Physiotherapie oder der Frühförderung. Unterstützung erhält die Familie auch von der Lebenshilfe Oschatz und fühlt sich hier gut aufgehoben.

Verstecken ist tabu

Sich mit dem Kind zu verstecken, kommt für die couragierten Eltern nicht infrage. „Wir sind immer schon viel gereist und mit dem Wohnwagen kreuz und quer durch Europa gefahren“, erzählt Enrico Meyer, „das haben wir voriges Jahr mit Alina auch gemacht und es ging wunderbar.“

Anderen Eltern Mut machen

Für den heutigen Welt-Down-Syndrom-Tag hat die Familie beim Bundesverband ein Plakat mit dem Konterfei ihrer Tochter anfertigen lassen. Über Alinas Gesicht ist dort Motto der Aktion „Selbst! Bestimmt! Leben!“ zu lesen – was die Eltern jederzeit unterschreiben würden. „Wir möchten allen Eltern, die während der Schwangerschaft diese Nachricht erhalten, Mut machen: Wer erst einmal erlebt, was das für tolle Menschen sind, wird auf diese Kinder nicht verzichten wollen“, sind sie überzeugt.

Neue Prioritäten

Außerdem gebe es viele Möglichkeiten, sich mit anderen zu vernetzen. „Das macht Freude und gibt Kraft.“ Denn natürlich sei nicht alles eitel Sonnenschein: Kinder mit Down-Syndrom bekommen schneller Infekte, haben einen schwachen Muskeltonus und lernen langsamer. Und dennoch: „Alina verzückt alle, gibt so viel Liebe zurück und ist ein wunderbar unkompliziertes Kind“, so Jana Pfeiffer. Außerdem helfe sie, Prioritäten zu setzen: „Man merkt, was wirklich wichtig ist im Leben und regt sich nicht mehr so schnell auf“, hat Enrico Meyer festgestellt.

Von Jana Brechlin