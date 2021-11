Oschatz

Die Corona-Pandemie sowie die damit verbundenen Folgen für das private und gesellschaftliche Leben sorgen dafür, dass Süchte und Abhängigkeiten mehr als zuvor eine große Rolle spielen. Tobias Kühn von der Suchtberatungs- und Behandlungsstelle der Diakonie Oschatz-Torgau berichtet von der Beratungssituation sowie der Entwicklung des Suchtverhaltens in der Region während der Corona-Pandemie.

Durch die Lockdowns waren persönliche Gespräche teils nicht möglich. Wie fanden Beratungen zu diesen Zeiten statt?

Wir versuchten, unseren Klientinnen und Klienten telefonisch zur Seite zu stehen. Gerade im ersten Lockdown war es aber wirklich schwierig, auch neue Kontakte zu bekommen und eine Beziehung aufzubauen; sie kamen wegen der Kontaktbeschränkungen nur bei drängenderen Problemen direkt zu uns ins Büro. Meistens fanden die ersten zwei, drei Termine statt, ohne dass man sich einmal gesehen hat. Da fehlt eine komplette Ebene der Kommunikation.

Wie entwickelte sich das Interesse am Beratungsangebot?

Es ist einfacher, einen Anruf wegzudrücken als einen Raum zu verlassen. Durch die Pandemie sind einige Beratungsbeziehungen schwächer geworden oder ganz abgebrochen. Es lag vor allem in den Händen der Klientinnen und Klienten, ob das Beratungsverhältnis weiterging oder nicht.

Wie ist es den Süchtigen während der Pandemie bisher ergangen?

Am Anfang wurde uns berichtet, dass das Angebot an Suchtmitteln zurückgegangen sei. Also mussten Alternativen gefunden werden. Deswegen griffen die Menschen häufiger auf legalisierte Drogen zurück, vor allem geht es um Alkohol. Es gab vermehrt auch Rückfälle von Leuten, die schon länger trocken waren.

Was sind die am meisten konsumierten Drogen in der Region?

Alkohol, Crystal und Cannabis. Man darf aber auch die nicht-stoffgebundenen Süchte nicht vergessen. Diese sind zu Zeiten der Pandemie viel leichter zu beschaffen als Drogen, denn sie sind unabhängig von Liefer- und Beschaffungsketten. Glücksspiele zum Beispiel sind im Netz nur einen Klick entfernt. Sie sind deswegen sehr gefährlich.

Von wem wird das Beratungsangebot zur Zeit am meisten angenommen?

Mein Eindruck ist, dass mehr junge Menschen Suchtprobleme entwickelt haben. Hier hat ebenfalls der Alkoholkonsum besonders zugenommen; durch die Schulschließungen waren Jugendliche oft allein zuhause und teils viel auf sich allein gestellt. Gestiegen ist auch der Anteil an Personen, die ihren Führerschein verloren haben und infolge dessen die Beratungsstelle aufsuchen. Vermutlich hängt das nicht nur mit dem erhöhten Alkoholkonsum während der Pandemie, sondern auch mit verstärkten Polizeikontrollen im Straßenverkehr zusammen.

Welche Einflussfaktoren kamen in der Pandemie verstärkt zum Vorschein?

Man konnte beobachten, dass es mehr psychische Verstimmungen und Belastungen gab. Die Menschen befanden sich plötzlich in einer sozialen Isolation. Es gab weniger Austausch; soziale Probleme traten mehr in den Vordergrund. Dadurch steigt die Suchtgefahr. Auch die Langeweile ist ein schlimmer Feind.

Wie kann man jemandem im Freundes- oder Familienkreis helfen, der eine Sucht entwickelt hat?

Wenn man eine gute Beziehung zu dieser Person hat, kann man das Gespräch suchen. Man sollte aber bedenken, dass viele Leute ihr Problem zunächst nicht erkennen. Dieses Bewusstsein muss man erstmal entwickeln, um aktiv den Weg in eine Beratungsstelle zu suchen. Die eigene Abhängigkeit wird ganz häufig erstmal verleugnet, oder man schämt sich. Gespräche können Abwehr- und Ablehnungsreaktionen hervorrufen. Es ist häufig wenig sinnvoll, wenn zum Beispiel Eltern auf Drogenmissbrauch bei ihren Kindern aufmerksam werden und sie diese dann zur Suchtberatung zwingen. Viel eher sollte man versuchen, der entsprechenden Person zu helfen, selbst ihre Sucht als solche zu wahrzunehmen. Da gehört viel Fingerspitzengefühl dazu.

Was kann man tun, sollte man selbst betroffen sein?

Man kann natürlich zu uns kommen. Niemand sucht sich aus, ob er süchtig wird oder nicht. Wir sind offen für alle Menschen, egal woher und wie alt. Keine Probleme sind zu klein: man muss nicht warten, bis man morgens nicht mehr aufstehen kann. Minderjährige dürfen im Übrigen auch zu uns kommen, selbst ohne Eltern. Auch Angehörige von Menschen mit Problemen sind jeder Zeit willkommen.

Von Fabienne Küchler