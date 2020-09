Alkoholgeschädigte Kinder – Sprottaer Pflegeeltern wollen aufklären

Eilenburg

„Happy Baby No Alcohol“ steht es in roten Lettern auf dem weißen T-Shirt. Kathrin Niedermanner trägt es in diesen Tagen ganz bewusst, sie verteilt zudem Plakate und Aufkleber mit dieser Aufschrift im Eilenburger Stadtgebiet. Eine kleine Aktion mit einem großen Anliegen: Die 50-Jährige will auf das Schicksal alkoholgeschädigter Kinder hinweisen, dem weltweit heute ein Aktionstag gewidmet ist.

Folgen für die Kinder sind oft fatal

„Ach, trink’ doch ein Gläschen Wein zum Entspannen und besseren Einschlafen, das schadet nicht.“ Als Schwangere hat die Mutter zweier mittlerweile erwachsener Kinder Sätze wie diesen oft gehört. Für Kathrin Niedermanner ist das tabu, als Ex-Leistungssportlerin trinkt sie keinen Alkohol. Erst recht nicht in der Schwangerschaft. Für viele andere werdende Mütter ist es das nicht, ob aber Gelegenheits-Schluck oder exzessiver Konsum – die gesundheitlichen Folgen für die Kinder sind fatal.

Schock-Diagnose: fetales Alkoholsyndrom

Das Thema beschäftigt die Schwimmtrainerin umso mehr, seit sie gemeinsam mit ihrem Mann Tilo 2008 ihr erstes Pflegekind aufgenommen hat. Als der damals knapp dreijährige Lukas* in die vierköpfige Familie kommt, ahnen Kathrin und Tilo Niedermanner nicht, was auf sie zukommt. Sie wissen, dass der Junge stark vernachlässigt wurde, dass die Mutter trinkt, dies auch während der Schwangerschaft getan hat. Als Verhaltensauffälligkeiten immer offensichtlicher werden, strengt Kathrin Niedermanner eine genaue Diagnostik an. Das Ergebnis ist niederschmetternd: Lukas leidet unter dem fetalen Alkoholsyndrom. Selbstbewusst versichert die damals End-Dreißigerin, als einst aktive Leistungsschwimmerin das Kämpfen gewohnt, dem Professor: „Das kriegen wir hin.“

Großlöchrig wie ein Basketballnetz

Die Erkenntnis, trotz aller Zuneigung, Liebe und menschlicher Wärme bestimmte Folgen nicht bewältigen zu können, aber muss im Laufe der Jahre reifen. „Mir hat ein Experte mal anschaulich erklärt, was der Alkohol bei den Kindern anrichtet. Normalerweise ist das Gehirn engmaschig wie das Netz einer Feinstrumpfhose, bei alkoholgeschädigten Kindern großlöchrig wie ein Basketballnetz.“ Betroffene bauen kognitive Fähigkeiten ab, sind extrem unruhig, können sich nicht konzentrieren, haben ihre eigenen Wahrnehmungen und Wahrheiten, sind vergesslich. Das Ausmaß wird größer, je älter die Kinder werden, viele können mit dem zunehmenden Druck nicht umgehen. Mittlerweile wissen sie: Lukas, der die Pflegestufe 2 hat, wird, um sein Leben meistern zu können, immer auf Hilfe angewiesen sein.

Kinder müssen mit Folgen des Alkoholkonsums leben

Seit gut zwei Jahren lebt Luise* bei den Niedermanners. Die 21-Jährige Mutter der jetzt Dreijährigen wusste lange nicht, dass sie schwanger ist. Sie ist auf Partys unterwegs und trinkt dabei Alkohol, wie es oft im jugendlichen Alter ist. Eine liebevolle Mutter-Kind-Bindung nach der Geburt fällt ihr trotz angebotener Hilfen schwer, Luise wird in Obhut genommen. Zwar wird bei dem Mädchen nur ein partielles fetales Alkoholsyndrom festgestellt. Die Folgen des Konsums und der Vernachlässigung aber sind deutlich: „Luise hat massive Schlafprobleme. Sie ist mehrfach in der Nacht wach, fängt an zu schreien.“ Das Mädchen hat lange Probleme, körperliche Bindungen zu entwickeln. Rund ein Jahr dauert es, bis es für sie selbstverständlich ist, sich an ihre Pflegemama zu kuscheln. Hinzu kommen unkontrollierte Wutausbrüche und eine ausgeprägte Ich-Bezogenheit.

Unwissenheit führt zu Unverständnis und Missverständnissen

Kathrin und Tilo Niedermanner, beide aktiv im Schwimmverein Eilenburg, wissen aus Erfahrung, wie extrem wichtig es ist, aufzuklären, zu informieren, zu sensibilisieren. Immer wieder sahen und sehen sie sich Vorurteilen, Fehleinschätzungen, auch Vorwürfen von Mitmenschen, Lehrern und Erziehern ausgesetzt. Sie haben sich viel erfragt und erlesen, aber lernen müssen, zu verstehen. Immer wieder geraten sie auch an ihre Grenzen. Fachleute bescheinigen alkoholgeschädigten Kindern eine Familienuntauglichkeit – für beide stand dennoch nie in Frage, Kindern wie Luise und Lukas ihre Zuneigung zu schenken und ihnen so die Chance auf ein Leben zu ermöglichen, das sie sonst nicht leben könnten: „Die Mütter haben ihre Kinder mit diesem Rucksack fürs Leben ausgestattet. Die Kinder können nichts dafür.“

(*Namen geändert)

Von Kathrin Kabelitz