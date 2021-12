Allein zu Weihnachten: Oschatzer Grundschüler schreiben Briefe an Senioren

Oschatz

Weihnachten ist das Fest der Familie. Während viele gemeinsam mit ihren Liebsten bei Kerzenschein am Esstisch sitzen, verbringen einige Heiligabend allein, zum Beispiel weil sie keine Familie mehr haben oder allein wohnen. Besonders Senioren sind zu Weihnachten oft einsam. Grundschüler aus Oschatz wollen dem Abhilfe schaffen.

Grundschüler schreiben Briefe

Gemeinsam mit den Hortkindern der Oschatzer Grundschule Magister Hering möchte Sandra Zehme älteren Menschen in dieser Weihnachtszeit ein Lächeln schenken. Die Kinder der dritten und vierten Klasse schreiben dazu Briefe an die Senioren des Seniorenpflegeheims „Helene Schweitzer“. Etwa 40 bis 50 Briefe sollen auf diese Weise zustande kommen.

2020 selbst gebastelte Karten

Im letzten Jahr setzte die Kirchgemeinde Oschatz ein ähnliches Vorhaben um. Damals durften sich die Mitglieder der Gemeinde über 80 selbst gebastelte Weihnachtskarten freuen. „Die Idee ist relativ spontan entstanden, baut aber natürlich auf der Aktion der Kirche vom letzten Jahr auf. Ich schreibe selbst auch immer Karten und finde, es ist eine prima Möglichkeit, Menschen eine kleine Freude zu bereiten“, erklärt Sandra Zehme.

Senioren können antworten

Die Briefe verbinden zwei Generationen, die durch viele Lebensjahre getrennt sind. „Idealerweise entsteht aus der Aktion eine Brieffreundschaft. Die Senioren haben die Möglichkeit, den Kindern zu antworten“, erzählt Sandra Zehme. „Briefe sind ja in der heutigen Gesellschaft gar nicht mehr präsent, vor allem bei den jungen Generationen. Auf diese Weise lernen die Schülerinnen und Schüler, wie man jemandem einen Brief schreibt und lernen gleichzeitig die schöne Tradition der Brieffreundschaft kennen. Auch ich werde einen Brief schreiben.“

Kinder lernen Empathie

Dabei lernen die Mädchen und Jungen eine wichtige Lektion für das Leben. „Empathie ist eine ganz essenzielle Eigenschaft, vor allem jetzt in der Corona-Pandemie. Die meisten unserer Kinder kamen bisher glücklicherweise wenig mit Einsamkeit in Berührung. Mit den Briefen haben sie eine echte, reale Person vor sich und lernen, sich in die Gefühle des anderen hineinzuversetzen. Das ist eine sehr wichtige Erfahrung für die Kinder“, so Zehme.

Einsamkeit ist besonders mit zunehmendem Alter ein Problem

Zu Beginn des Jahres führte das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der Malteser eine Umfrage mit älteren Menschen über 75 Jahren durch. Die Ergebnisse zeigten, dass mehr als die Hälfte aller Seniorinnen und Senioren allein lebt. Jeder fünfte Mensch dieser Altersgruppe fühlt sich einsam. Laut der Umfrage sind das besonders diejenigen, die gesundheitlich eingeschränkt sind, allein leben oder mindestens 85 Jahre alt sind.

Von Fabienne Küchler