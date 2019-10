Alles Lego: Miniaturwelten locken bis März 2020 ins Oschatzer Stadtmuseum

Oschatz

Just zum Beginn der Schulherbstferien in dieser Woche wartet das Stadt- und Waagenmuseum mit einer neuen Sonderausstellung auf. „Die bunte Lego-Welt“ richtet sich freilich nicht ausschließlich an ein jüngeres Publikum: „Es stammt alles von einer Sammlerin aus Riesa“, beschreibt Museumsleiterin Dana Bach.

„Sie sammelt seit 1983 und hat momentan circa 1300 Bausätze in ihrem Besitz.“ Zu sehen sind in zwei Räumen davon circa 200 Bausätze. Seit Juni hat die Riesaerin diese zuhause aufgebaut und für den Transport in Kartons verpackt. „Wer Lego spielt, der weiß, da geht einmal ganz schnell ein Teil ab, da lagen auch mal ganz viele Einzelteile im Karton“, beschreibt Bach, warum sich der Aufbau dann knapp zwei Wochen zog.

Westgelderbe sichert ersten Lego-Bausatz

Zu sehen sind Themenwelten und Bausatzmodelle, die sich längst nicht mehr vorwiegend an Jungen richten. Ob Lego-Duplo, Lego-Friends, Lego-City oder -Technik seit den 1980er Jahr ist viel Zeit vergangen. Das Sortiment wurde stetig erweitert und ist längst genderübergreifend. Das war bereits vor fünf Jahren zu sehen, als die Riesaerin und Bach zum letzten Mal in Oschatz ausstellten.

Die Sammlerin möchte nicht namentlich genannt werden, verrät aber, dass sie durch ihre Kinder zu den bunten Plaste-Steinen und Miniaturwelten kam: „Meine Kinder haben 1983 den ersten Baustein bekommen – von meinem Vater, er hatte damals Westgeld geerbt“, sagte sie zur Ausstellungseröffnung am Sonnabend.

Drei Generationen bauen in Riesa an Lego-Sammlung

Weitere folgten von der Westverwandtschaft, „und dann kam die Wende und es ging richtig los. Ich war auch ganz doll hinter her, dass auch nie ein Teil fehlt.“ Sohn und Töchter sind inzwischen erwachsen, die Leidenschaft, die sie beim Mitbasteln entwickelte, blieb. In der neuen Ausstellung sind nun auch Stücke zu sehen, die ihr Enkel ihr geliehen habe.

Die Ausstellung ist bis zum 8. März 2020 im Stadt- und Waagenmuseum, Frongasse 1, zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstags bis donnerstags 10 bis 12.30 und 13 bis 17 Uhr, freitags bis sonntags 13.30 bis 17 Uhr.

Von Manuel Niemann