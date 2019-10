Alles wird Wiesn in Oschatz

Oschatz

Die Zahl der Bedürftigen in Oschatz sinkt – das ist eine gute Nachricht für alle – außer für die Mitarbeiter der Oschatzer Tafel in der Lichtstraße.Ihnen laufen die Kunden weg. Damit die Mitarbeiter nicht bald selbst ihre eigenen besten Kunden sind, muss etwas passieren. Der Oschatzer Tafelvereinsvorsitzender Joachim Rolke holt sich dafür Anregungen bei den beiden Jungunternehmern Dennis Bach und Felix Knabe.

Brezn für Bedürftige

Die Macher von Eventsolutions Sachsen freuten sich am Wochenende wieder über ein rappelvolles Zelt beim Oschatzer Oktoberfest. Die Wiesn am Finanzamt in der Dresdner Straße nach Münchener Vorbild brummt. Damit das Geschäft der Tafel endlich auch wieder so richtig läuft, gibt es künftig Wiesn-Wochen für die Bedürftigen an der Döllnitz. Schluss mit Joghurt und Gemüse, jetzt gibt`s Hendl, Brezn und die Maß Bier für umme – na, wenn das nichts ist, was dann?

Bierzelt-Theater

Ebenfalls mau war das Besucherinteresse beim 5. Oschatzer Galerie-Gespräch rund um das Theater. Nur 15 Menschen kamen – die anderen dachten sich sicher: „Ich habe zu Hause schon genug Theater, was soll ich da noch dort hin?!“. Diesen Ansatz nutzt Theaterpädagogin Jacqueline Ziegeler-Jentzsch mit demImprovisationstheater im E-Werk. Dort können Jugendliche und Erwachsene ohne Drehbuch ihren Alltag auf die Bühne holen. Und – die Besucherzahlen der Oschatzer Wiesn machen es deutlich – für viele Oschatzer gehört das Oktoberfest schon zum Alltag.

Lallende Statisten

Also nix wie hin und feucht-fröhlich drauf los gespielt! Die Kostümfrage stellt sich beim Bierzelt-Theater gar nicht – Dirndl und Lederhose sind gesetzt. Und ansonsten verhält sich auf der Bühne jeder, wie er es beim zünftigen Feiern in Tracht für richtig hält – so begeistern wir auch jene für das darstellende Spiel, die sonst mit hoher Kultur so gar nichts am Hut haben! Wer sich allerdings noch nicht traut, im Scheinwerferlicht die Sau rauszulassen, der macht auch liegend und lallend eine gute Figur. Für richtige Wiesn-Stimmung braucht es im Theater etliche Statisten – als Bier- und Schnapsleichen.

Von Christian Kunze