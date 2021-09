Alpakafohlen aus Remsa bei Mügeln: Kaum geboren – schon verkauft

Wiederoda/Remsa

Natürlich hat das Schicksal von Alpaka Geronimo auch die Familie Kraft von Wedel berührt. Die Alpakazüchter, die ihren Stammsitz in Remsa (gehört zur Stadt Mügeln) haben, sind jedoch optimistisch, dass ihren Tieren das Geronimo-Schicksal erspart bleibt. „Das hat hier noch nie eine Rolle gespielt und ist bei uns kein Thema“, sagt Hartwig Kraft von Wedel.

Geronimo musste Ende August in Großbritannien eingeschläfert werden, um die Ausbreitung der tödlichen und ansteckenden Rindertuberkulose zu stoppen, an der das Alpaka erkrankt war. Das hatte weltweit für Anteilnahme gesorgt. Im Gegensatz zur traurigen Geronimo-Besitzerin Helen Macdonald haben die sächsischen Züchter Katharina (44) und Hartwig Kraft von Wedel (53) derzeit jedoch allen Grund zur Freude über ihre Tiere.

Therapie-Hengste begehrt

Beim Blick auf die Alpakaherde mit rund 150 Tieren, die auf mehreren Weiden in Remsa und Wiederoda grasen, macht sich ein zufriedenes Lächeln auf dem Gesicht von Hartwig Kraft von Wedel breit. Etwa 30 frisch geborene Fohlen springen zwischen ihren Eltern umher – Alpakas sind derzeit besonders gefragt. „Wir haben zum Beispiel eine Warteliste für unsere Therapie-Hengste. Einige sind schon verkauft, wenn sie noch bei ihrer Mutter trinken“, sagt der Züchter.

Wandern mit Alpakas

Außerdem bietet das Unternehmen, das seit 1999 besteht, auch Wandern mit Alpakas an. Dafür hat Katharina Kraft von Wedel den Hut auf. Und auch dieses Angebot liegt im Trend. „In den Sommerferien hatten wir sehr großen Zuspruch“, sagt die Züchterin.

Zehntes Alpakafest am 19. September

Erstmals seit dem Jahr 2013 wollen Katharina und Hartwig Kraft von Wedel ihre Tiere nun wieder bei einem Alpakafest der Öffentlichkeit zeigen. Es wird das insgesamt zehnte Fest sein. „Freunde von uns haben uns das vorgeschlagen, und nun stecken wie mitten in den Vorbereitungen“, sagt der 53-Jährige. Unter der Überschrift „Ein Erlebnis für die ganze Familie“ sind Besucher am Sonntag, dem 19. September, ab 11 Uhr in den Wiederodaer Schlossgarten unter freiem Himmel eingeladen. Ende ist gegen 18 Uhr. Es wird rund um das etwa 600 Jahre alte Schloss gefeiert. Das Haus selbst kann jedoch nicht besichtigt werden.

Tiere können gestreichelt werden

„Wir wollen eine gemütliche Atmosphäre schaffen. Es gibt Alpakavorführungen, und die Tiere können auch gestreichelt werden“, sagt Katharina von Wedel. Marktstände werden aufgebaut, an denen unter anderem auch Alpakawolle verkauft wird. Bogenschießen wird angeboten, und es wird Livemusik erklingen. Neben Kaffee und Kuchen soll es auch Herzhaftes vom Grill geben. Etwa 20 Helfer werden die Durchführung unterstützen.

Maximal 1000 Besucher auf dem Gelände

Für das Alpakafest gibt es ein genehmigtes Hygienekonzept, maximal 1000 Besucher dürfen sich gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten. „Es gibt eine Kasse und einen Ausgang, wo die Besucher gezählt werden, die das Gelände verlassen“, beschreibt Kraft von Wedel, wie das umgesetzt werden soll. Aus der Erfahrung der neun Alpakafeste bis zum Jahr 2013 rechnet er am 19. September mit 2000 Besuchern – über den Tag verteilt. Da Alpakas vor Hunden große Angst haben, dürfen Hunde nicht auf das Festgelände.

Zwei kleine Unsicherheitsfaktoren gibt es noch bis zum Alpakafest. „Wir hoffen, dass die Inzidenz unter 35 bleibt, damit es keine weiteren Einschränkungen gibt. Und wir hoffen, dass es mit dem Straßenbau zwischen Wiederoda und Querbitzsch erst nach dem Fest los geht“, sagt Hartwig Kraft von Wedel.

Von Frank Hörügel