Alt wie ein Baum in Wermsdorf und Oschatz

Wermsdorf/Oschatz

Alt bist Du erst, wenn der Bürgermeister Dir persönlich zum Geburtstag gratuliert und in der Zeitung ein Foto davon erscheint. Beides trifft auf Johanna Tischer zu, die diese Woche mit Matthias Müller im „Hubertushof“ anlässlich ihres 99. Wiegenfestes anstieß – und dem Wermsdorfer Gemeindeoberhaupt das Versprechen abnahm, das gemeinsam zu ihrem 100. zu wiederholen: Kein Problem, denn Müller macht ja einen ganz fitten Eindruck. Man ist eben doch so alt, wie man sich fühlt.

„Alt wie ein Baum“ zu werden, wie es die inzwischen ebenso alten Puhdys besangen, ist in den meisten Fällen erstrebenswert – mit Ausnahme der Weihnachtsbäume, die am vergangenen Wochenende zu Hunderten auf der Deponie endeten. Sie landen in einem Alter auf dem Kompost, in dem man als Mensch noch nicht zum Abfall gelegt werden möchte – ganz egal, ob man sich zuvor hübsch angeputzt hat oder nicht.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sein Alter angeben muss, wer für den Zensus befragt wird. Die Volkszählung selbst hat schon ein biblisches Alter, wird sie doch in der Heiligen Schrift bereits erwähnt. Was alle zehn Jahre für die Bevölkerung geschieht, könnte man im Zuge der grünen Regierungsbeteiligung doch auch für die Pflanzen tun, oder? Zur Kleinen Gartenschau in Oschatz im Juni wäre die passende Gelegenheit, damit anzufangen.

Die Bäume, die gepflanzt wurden, als Johanna Tischer das Licht der Welt erblickte, stellen heute alles in den Schatten. Ob Thomas Seidel als neuer Chef der Stadtgärtnerei dafür sorgt, dass die Oschatzer Bäume ein genau so langes Leben haben – und Früchte tragen? Aus denen macht man dann langlebigen Obstler – perfekt zum Anstoßen auf den 100. Geburtstag. Prost!

Von Christian Kunze