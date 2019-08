Mügeln

Vier Ausrufezeichen. Es gehe los. Aus der E-Mail, die Andreas Lobe, der ehrenamtliche Leiter des Mügelner Heimatmuseums, an uns schickt, spricht Zuversicht, wenn nicht gar ein bisschen Euphorie. Auch wenn das bedeutet, dass „sein“ Museum zum Altstadt- und Bahnhofsfest Ende August geschlossen sein wird.

Arbeiten auf dem Dach und am Portal

Der Grund sind die Sanierungsarbeiten, die an der Alten Mädchenschule starten: „Erst einmal stellt der Dachdecker das Gerüst. Die Steinmetze sind dann in etwa drei Wochen mit dem Portal zu Gange“, so Lobe. Dabei hatte der Freundeskreis Alte Mädchenschule erst jüngst beraten, wie das Innere des historischen Gebäudes für eine vereinsübergreifende Nutzung verschönert werden kann.

Nun wird das historische Gebäude, in dem ein Teil des Fundus des Heimatmuseums zu sehen ist, sich aber auch die Mügelner Senioren treffen, zunächst von außen hergerichtet. Im letzten Jahr musste eine Sanierung noch ausgesetzt werden, weil die Stadt keine finanzielle Grundlage sah und verschob die Arbeiten auf dieses Jahr.

In der jüngsten Sitzung brachte sie der Stadtrat nun auf den Weg: Für die zu vergebenden Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten waren bis dahin fünf Angebote eingegangen. Das günstigste hatte die Firma Ausbau Mügeln für rund 47 100 Euro eingereicht. Weil dieses Angebot recht stark von den Mitbewerbern abwich, hakten einzelne Ratsmitglieder nach, um nicht später mit möglichen Nachforderungen konfrontiert zu werden.

Arbeiten mit Denkmalschutzauflagen

Laut Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) habe die Verwaltung dies angesprochen und die Kalkulation sei seitens der Ausbau als ausreichend bestätigt worden. „Im Bietergespräch hat die Firma gesagt, dass sie den Auftrag unbedingt haben wolle“, erläuterte Bauamtsleiterin Karin Uhde. Der Unterschied bestehe hauptsächlich an den vom Denkmalschutz geforderten Fledermausgauben. Der Auftrag, zu dem auch das aufzustellende Gerüst gehört, passierte letztlich mit einer Enthaltung die Abstimmung.

Weiterhin beschlossen wurden die Natursteinarbeiten am Eingangsportal und eine Risssanierung an der Fassade auf der Gebäudewestseite. „Das Eingangsportal und die Tür sind sehr sanierungsbedürftig.“ Wer vor dem Gebäude stehe, sehe auf der linken Seite die Risse, beschrieb Johannes Ecke. Die Finanzen der Stadt erlaubten jedoch nur das abzufangen, keine Erneuerung von Grund auf.

Laut Beschluss wird die Firma von Steinmetzmeister Johannes Heischmann aus Riesa hier für rund 21 500 Euro trotz vier Stimmenenthaltungen tätig. Diese führt bereits Arbeiten an der Goetheschule nebenan in den Sommerferien aus.

Bedenken der AfD zur Ausschreibungspraxis

Eine andere Firma hatte diesen Preis um 80 Prozent überschritten – ein Indiz, dass diese den Auftrag auf keinen Fall wollte. Eine dritte hatte kein Angebot abgegeben. Das sorgte für mitunter abwegige Diskussionen: Besonders aus AfD-Reihen wurden Bedenken geäußert bis hin die ganze Ausschreibungspraxis in Zweifel gezogen. Seit Jahren liefen beschränkte Ausschreibungen so und seien bei einer Prüfung nie beanstandet worden, antwortete Karin Uhde auf die Fundamentalkritik.

Einstimmig beschlossen wurde hingegen, die Tischlerarbeiten für die Fenster und Türen auf der Westseite an die Tischlerei Oschatz zu vergeben. Für diese gelten ebenfalls Denkmalschutzauflagen, die die Tischlerei für einen Angebotspreis von rund 9960 Euro erfüllen will.

Von Manuel Niemann