Alte Musik zum Schütz-Jubiläum in Kirche Borna

Borna

Der Kirchenchor Borna und die Kantorei Oschatz beteiligen sich an einem Musikprojekt anlässlich des 350. Todestages des Komponisten Heinrich Schütz und haben ihren großen Auftritt am Sonnabend im Konzert. Insgesamt 16 Chöre in Sachsen sind Teil von „Singt Schütz 2022“. Das Projekt des sächsischen Kirchenchorwerkes führt Laienchöre mit einem international renommierten Spitzenensemble für Alte Musik, der Capella de la Torre, zusammen.

Dieses Ensemble musiziert auf historischen Instrumenten wie Schalmei, Dulzian, Pommer oder Laute unter Leitung von Katharina Bäuml, die es versteht, Begeisterung für die Musik des 17. Jahrhunderts zu wecken. Und dies ist eines der Ziele des Chorprojektes, die Musik von Heinrich Schütz einem breiten Publikum bekannt zu machen.

Singt Schütz-Logo Quelle: Pr

War Schütz zu Lebzeiten ein europaweit geachteter Musiker, so wird seine Musik heute oft nur von professionellen Chören gepflegt. Doch gerade mit Instrumenten können auch kleinere Chöre diese Musik zum Klingen bringen. Wie dies gelingt, davon können sich Besucher am Sonnabend überzeugen, wenn ab 18 Uhr in die Kirche Borna eingeladen wird. Es musizieren der Kirchenchor Borna, die Kantorei Oschatz und die Capella de la Torre.

Von red