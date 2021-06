Alte Schule in Bucha wird bis zum Herbst abgerissen

Bucha

Für eine Schrecksekunde haben die Angebote zum Abriss der alten Schule in Bucha bei Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) gesorgt. Die Kommune hatte 13 Firmen angeschrieben, um möglichst viele Offerten für die Leistung zu bekommen und acht Angebote lagen schließlich vor. Doch schon beim Blick auf das erste Angebot blieb der Cavertitzer Gemeindechefin kurz die Luft weg. Über 157 000 Euro hatte eine Firma für den Rückbau des leer stehenden Gebäudes veranschlagt – eine erste Schätzung lag bei rund 71 000 Euro.

Knapper Zeitplan vorgesehen

„Wenn das Budget sehr überschritten worden wäre, hätten wir die Leistungen neu ausgeschrieben“, erklärte sie. Kein leichtes Unterfangen, angesichts des straffen Zeitplanes – der Abriss soll bis Ende September erledigt sein – und der aktuellen Auftragslage in der Branche. So hätten zwei Unternehmen gleich deutlich gemacht, dafür keine Kapazitäten zu haben, ein weiterer Betrieb habe ohne Begründung abgesagt.

Auftrag geht an lokales Unternehmen

Den Zuschlag dafür erhielt schließlich die Höptner Straßen- und Tiefbau GmbH aus Liebschützberg, die die Arbeiten für 55 000 Euro übernehmen wird. Die Gemeinderäte vergaben den Auftrag an das Unternehmen per Beschluss. Sie sei sehr erleichtert, so Christiane Gürth, angesichts der Tatsache, dass sich die Vergabe im Rahmen der Kostenschätzung bewegt.

Gebäude prägte Ortsgeschichte

Mit dem Abriss verschwindet in Bucha ein Gebäude, das über lange Zeit das Leben im Ort mitgeprägt hat: In der alten Schule wurden Generationen von Mädchen und Jungen unterrichtet. Schon lange allerdings ist das Haus auf der Anhöhe in der Nähe der Kirche ohne Nutzung und steht leer. Schwierigkeiten mit dem Untergrund haben zu Rissen im Mauerwerk geführt.

Haus ist einsturzgefährdet

Mittlerweile gilt das Gebäude als baufällig. Der Rückbau soll demzufolge auch ein Sicherheitsrisiko für die Umgebung beseitigen.

Von Jana Brechlin