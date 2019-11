Alte Sparkassen-Linde in Oschatz gefällt

Oschatz

Das Kreischen einer Kettensäge hallte am Donnerstag den ganzen Vormittag über den Neumarkt. Gegen 12 Uhr verstummte das Geräusch. Von der Linde auf dem Grundstück der Sparkassen-Filiale war nur noch ein Stumpf übrig (ein Kommentar dazu).

Im Auftrag des Kreditinstitutes hatte das Unternehmen Garten- und Landschaftsbau von Heiko Krüger den etwa 15 Meter hohen Baum Stück für Stück von oben herab gekürzt. Den Stamm der 127 Jahre alten Linde im Ganzen zu fällen, kam für den Firmenchef nicht in Frage, um das Pflaster in der Sporerstraße zu schonen. „Vor fünf Jahren haben wir diesen Baum schon einmal gestutzt“, erzählte Krüger. Nichtsdestotrotz sei es in den oberen Ästen zu weiteren Nässe-Schäden gekommen. Einige Äste waren vollkommen hohl, andere stark angegriffen.

Ersatzbaum bis sieben Meter hoch

Demnächst soll nun ein Ersatz für die gefällte Linde gepflanzt werden. Experte Heiko Krüger hat da eine Blutpflaume im Blick. Die Blutpflaume wächst zu einem fünf bis sieben Meter hohen Baum heran und bildet eine rundliche bis kegelförmige, drei bis sechs Meter breite Krone.

Von Frank Hörügel