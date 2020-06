Mahlis

Manchmal ist es kompliziert. Zum Beispiel der Verkauf der ehemaligen Schule in Mahlis. Seit Jahren will die Gemeinde Wermsdorf das Gebäude loswerden. Wiederholt mussten in den vergangenen Monaten Beschlüsse dazu gefasst werden, wobei sich die Käufer abwechselten.

Alte Schule ist Kirchschullehn

„Das ist eine relativ lange Geschichte“, räumte denn auch Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) zur jüngsten Ratssitzung ein. Da es sich um ein Kirchschullehn handelt, das Grundstück der Kirche, das Gebäude aber der Kommune gehört, müssen sich also immer drei Parteien einigen.

Anzeige

Interessent trat von Kauf zurück

Der erste Verkaufsbeschluss war aufgehoben worden, weil die Landeskirche mit dem Preis für das Land nicht einverstanden war. Ein neuer Interessent, der mehr zahlen wollte, trat dann aber wieder vom Kauf zurück – nachdem bereits der erste Beschluss aufgehoben und ein neuer gefasst worden war.

Weitere LVZ+ Artikel

Beschluss wieder aufgehoben

„Jetzt heben wir diesen Beschluss wieder auf“, kündigte Müller an. Die Räte folgten dem Vorschlag der Verwaltung und die Entscheidung, das Schulgebäude an einen Interessenten aus Leipzig zu veräußern, war damit erledigt. Im Anschluss galt es, abermals einen Verkaufsbeschluss zu fassen, damit geht das Gebäude an den ursprünglichen Käufer, nämlich an den gebürtigen Oschatzer Johannes Wolf, der aktuell in Dresden lebt.

Kauf verhindert teuren Abriss

Er zahlt 1000 Euro für das Gebäude. Eine Summe, die für die Gemeinde deshalb akzeptabel ist, weil das 1878 gebaute und seit 1994 leer stehende Haus bislang erfolglos vermarktet wurde und nun sogar ein Abriss in Betracht kam. Dieser sollte im kommenden Jahr durchgeführt werden. Die geschätzten Kosten dafür belaufen sich auf etwa 80 000 Euro, informierte Matthias Müller. Fazit: Der Verkauf ist die deutlich günstigere Variante für die Kommune.

Kirchenvorstand besiegelt Landverkauf

Zuvor hatte bereits der Kirchenvorstand entschieden, das dazugehörige Land an Johannes Wolf zu verkaufen. Demnach stehe einem Besitzerwechsel nichts im Wege. „Jetzt müssen wir nur noch gemeinsam einen Notartermin finden“, blickte Matthias Müller voraus.

Schrittweise Sanierung geplant

Das Gebäude, das zuletzt als Oberschule genutzt wurde, soll nach den Plänen des Käufers schrittweise saniert und künftig teilweise als Wohngebäude genutzt werden. Ein weiterer Teilbereich des Hauses soll der Öffentlichkeit zugänglich sein.

Von Jana Brechlin