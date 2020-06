Alter Bauhof in Mügeln erhält neuen Besitzer

Mügeln

Der ehemalige Bauhof in der Wermsdorfer Straße 27 (Flurstück 65/5 in der Gemarkung Mügeln) wechselt den Besitzer: In der jüngsten Sitzung beschloss der Stadtrat einstimmig, ihn für 159.000 Euro zu verkaufen. Interesse hatte der derzeitige Mieter des von der Stadt geräumten Grundstücks angezeigt.

„Die Familie Hempler ist ein Tiefbauunternehmen und Spediteur in Riesa“, beschrieb Bürgermeister Ecke (Freie Wähler). Dieser fehlten dort Stellplätze, sodass diese ihre Fahrzeuge entlang der Straße parken müssen oder die Fahrer ihre Wagen mit nach Hause nehmen würden.

„Das ein Grund, der andere ist, dass sie in Riesa keinen Platz haben zum Abladen irgendwelcher Materialien, die sie im Tiefbau brauchen.“ Kein Platz für Gestein, Sand oder auch die Technik.

120 monatliche Raten vereinbart

Laut Verkehrswertgutachten sei ein Verkaufpreis von 159.000 Euro für das knapp 4850 Quadratmeter große Grundstück festzusetzen. Ursprünglich habe dieser noch bei 144.000 Euro gelegen, sei aber nach oben gestiegen, weil mehr Fläche genutzt werden könne, erklärte Ecke.

Mit den neuen Eigentümern, die im Naundorfer Ortsteil Stennschütz leben, hatte sich die Stadt bereits auf einen Mietkaufvertrag geeinigt. Statt weiter Miete zu bezahlen, kaufen sie das Grundstück jetzt in 120 monatlichen Raten zu je 1170 Euro innerhalb der nächsten zehn Jahre. Die dann noch fällige Differenz von 18.600 Euro werde per Einmalzahlung geleistet, und der Kauf damit vollzogen.

Im Grundbuch eingetragen werde zudem, dass die Zufahrtsstraße als öffentliche Straße dinglich gesichert werde durch eine beschränkt öffentliche Dienstbarkeit mit der Befugnis der Überlassung an Dritte.

Weitere städtische 840 Quadratmeter wechseln Besitzer

Daneben verkauft die Stadt noch ein zweites Grundstück: Stadtrat Andreas Baumert (Freie Wähler) sah, weil befangen, nur zu, wie die anderen Stadträte einmütig beschlossen, dass Flurstück 318 an seine Frau zu verkaufen.

„Für uns ist es eine eingeschlossene Fläche“, begründete Bürgermeister Ecke, warum die Stadt das für sie oder mögliche andere Käufer wenig attraktive Grundstück nun veräußern wolle. Die circa 840 Quadratmeter wechseln zum Preis von Bauland den Besitzer.

Bei 20 Euro pro Quadratmeter sind das 16.800 Euro, hinzu kommen noch die Kosten für die für den Verkauf notwendige Vermessung.

Von Manuel Niemann