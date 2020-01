Alter Ganziger Kindergarten wird Wohnhaus

Liebschützberg

Die Gemeinde wird das Gebäude auf dem Oschatzer Weg 11 in Ganzig für 30 500 Euro verkaufen. Darauf einigten sich die Räte im Verwaltungsausschuss, der am Dienstag in Zaußwitz tagte.

„Auf der Basis eines Gutachtens war das Mindestgebot auf 20 000 Euro festgesetzt worden“, informierte Bürgermeister David Schmidt (parteilos). Daraufhin seien zwei Gebote eingegangen, die „ dicht beieinander“ gelegen hätten. Nach dem eindeutigen Votum des Ausschusses gilt der entsprechende Beschluss in der Februar-Sitzung des Gemeinderates als Formsache. Der alte Kindergarten wurde bisher zum Teil von Heimatverein und Jugendklub genutzt, die aber kein Interesse haben, diese Immobilie zu übernehmen.

Die Gemeinde plant schon längere Zeit, die Betriebskosten für dieses Objekt einzusparen. Die Vereine sollen in das Dorfgemeinschaftshaus nebenan umziehen. Die Übergabe an den neuen Eigentümer, der dort vier Wohnungen einrichten will, ist für Anfang April vorgesehen.

Von Axel Kaminski