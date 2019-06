Oschatz

Jan Köhler vom gleichnamigen Bauunternehmen zeigt in den Schlund des Schornsteins auf dem Gelände der ehemaligen Filzfabrik in Oschatz. Seit Anfang der Woche haben er und sein Vater das Bauwerk mit Elektro-Bohrhämmern um fünf Meter gekürzt. Am Mittwoch war der Schornstein noch 35 Meter hoch. In etwa zwei Wochen soll ein Abbruchroboter das Werk vollenden.

Von Frank Hörügel