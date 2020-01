Altes Gemeindeamt soll zu Hort werden

Cavertitz

Die Schule ist gut besucht, die Einwohner zeigen Initiative und die Gemeinde ist bei Zuzüglern begehrt – gute Aussichten für Cavertitz. Darüber und über mögliche Baustellen spricht Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) im Neujahrsinterview.

Ein bewegtes Jahr ist zu Ende gegangen. Hatten Sie schon Gelegenheit, Bilanz zu ziehen?

2019 war ein erfolgreiches Jahr für die Gemeinde. Ich denke da an unsere Grundschule: Wir sind erstmals wieder an der Schulnetzplanung beteiligt und stehen nicht mehr unter Beobachtung. Seit dem Schulanfang ist die erste Klasse nun sogar zweizügig und dafür gibt es zwei neue Klassenlehrer und zusätzlich eine Seiteneinsteigerin im Team der Grundschule. Die Personalfrage war lange offen. Hier haben die Eltern die Initiative ergriffen und die Werbetrommel für Lehrer gerührt, was mich sehr gefreut hat. Wir wollen die neuen Kollegen gerne behalten, deshalb wünsche ich mir, dass sie sich an der Schule wohlfühlen und das ganze Team gut zusammenarbeitet.

Konnte mit der gewachsenen Schülerzahl auch die Hortbetreuung gesichert werden?

Dafür waren wir schon früh mit der Diakonie als Träger des Kinderhauses in Verbindung, denn mir ist es wichtig, dass jedes Kind einen Hortplatz bekommen kann. Aktuell läuft der Hortbetrieb an zwei Standorten: Im Kinderhaus und im Nebengebäude auf dem Schulgelände. Das ist nicht ideal, besser wäre es natürlich, die Erzieher könnten unter einem Dach arbeiten und auch die Kinder hätten die Gelegenheit, mit älteren oder jüngeren Freunden im Hort zusammen zu sein.

Wir könnte eine Lösung dafür aussehen?

Wir haben dafür das alte Gemeindeamt in Cavertitz im Blick, das ist direkt neben dem Kinderhaus, wäre also perfekt für eine Erweiterung. Wir als Kommune haben damit nichts mehr vor, uns wäre es lieb, wenn mit Kirche – das Grundstück ist Kirchschullehn – und Diakonie dafür eine gute Lösung gefunden wird. Gespräche dazu gibt es bereits.

Voriges Jahr wurde baulich in die Grundschule investiert, welche Pläne gibt es hier 2020?

Wir wollen gern die Mittel, die uns das Digitalpaket für die Schule bietet, komplett ausschöpfen. Mein Wunsch ist es, zuerst in allen Klassenräumen den leitungsgebundenen Ausbau zu erledigen – unabhängig davon, ob nun überall interaktive Tafeln installiert werden oder nicht, aber immerhin sind dann die Voraussetzungen geschaffen.

Wo soll 2020 außerdem investiert werden?

Die Brücke Lampertswalde soll fertig werden, denn dafür haben wir voriges Jahr noch Fördermittel bekommen. Das wird nicht ganz einfach, weil bei Bauarbeiten im Dahlegebiet die Schutzzeiten für Tiere einzuhalten sind. Außerdem gehen nach der Winterpause die Arbeiten am Neubau des Katastrophenschutzgebäudes in Cavertitz weiter. Bisher sind die Kosten im Rahmen geblieben, da haben die Planer gute Arbeit geleistet. Das ist für uns wichtig, weil der Bau nur teilweise gefördert wird und wir dafür einen Kredit aufnehmen müssen. Die DIN-Vorschriften machen das Ganze ohnehin teurer als ein vergleichbares privates Projekt.

In Lampertswalde ist – auch durch viel Einsatz der Einwohner – ein neuer Spielplatz entstanden. Wird das Beispiel Schule machen?

Die Einwohner in Lampertswalde haben sich richtig reingekniet, viel Eigenleistung erbracht und zusätzlich Geld- und Sachspenden gesammelt. Anders wäre die Umsetzung mit einem Budget von 5000 Euro gar nicht möglich gewesen. Jetzt wünsche ich mir, dass alle darauf aufpassen, denn den ersten Fall von Vandalismus gab es leider schon, zum Glück konnten die Spuren schnell beseitigt werden. 2020 haben wir 5000 Euro für einen Spielplatz in Bucha im Haushalt. Es wäre schön, wenn sich dort eine ähnliche Initiative entwickelt, damit daraus etwas wird.

Zuletzt hatte der Gemeinderat immer wieder über Bauvoranfragen zu entscheiden. Ist das ein Trend, dass die kleinen Orte Zuzug erfahren?

In der Tat ist vor allem Lampertswalde bei Bauherren sehr gefragt. Aktuelle Einwohnerzahlen gibt es momentan noch nicht, da bin ich gespannt. Aber Fakt ist, dass sich wieder mehr junge Leute für das Leben auf dem Land interessieren. Es kommt tatsächlich vor, dass sich zum Beispiel Leipziger bei uns melden, die hierher ziehen möchten und nach Möglichkeiten zum Bauen oder Kaufen suchen. Wir sehen uns da als Mittler und stellen gerne Kontakte her, da verstehe ich die Gemeinde als Dienstleister. Wir wollen Leerstand entgegenwirken und favorisieren die Lückenbebauung.

Wichtig für das Leben auf dem Land ist auch eine funktionierende Infrastruktur.

Deshalb ist der Ausbau des Glasfasernetzes ein großes Thema. Ich bin froh, dass wir das vergangenes Jahr gemeinsam mit dem Landratsamt starten konnten. Das für alle zwölf Ortsteile zu organisieren, ist viel Arbeit, die wir mit dem Personal im Haus erledigen. Hier wird ein wirklich großes Projekt in einem begrenzten Zeitrahmen umgesetzt. Meine Bitte an die Anwohner lautet deshalb, sich umgehend bei uns zu melden, falls Fragen auftauchen oder sich Probleme ergeben.

Wie sieht es mit der ehrenamtlichen Arbeit in der Gemeinde aus, sind Sie damit zufrieden?

Wir haben tolle Vereine und Feuerwehren, in denen die Menschen zusammenhalten und sich für das Gemeinwohl engagieren. Diesen Zusammenhalt und die Eigenverantwortung sind Motor für das Leben in unseren Dörfern und sollten auch im täglichen Miteinander gelten. Mittlerweile gibt es vielerorts auch Feuerwehrvereine. Die sind eine Einladung an jene, für die nicht unbedingt ein Mitmachen in der aktiven Wehr infrage kommt, die sich aber trotzdem gerne engagieren wollen. Damit möglichst alle etwas von den Veranstaltungen haben, wäre es schön, wenn sich die Vereine künftig noch besser mit ihren Terminen abstimmen.

Wie steht es um das Tourismuskonzept für die Dahlener Heide?

Die beteiligten Kommunen arbeiten daran und das soll auch weiter vorangehen. Meine große Hoffnung ist, dass sich damit auch Infrastruktur entwickelt. Im Moment erleben wir leider, dass die Gaststättenlandschaft schrumpft, weil Wirte kein Personal oder keine Nachfolger finden.

Von Jana Brechlin