Wermsdorf

Der Bauzaun sichert den Zugang zum Westflügel, aus den weit offen stehenden Fenstern dringt Maschinenlärm und stetes Hämmern. Und draußen, auf dem Hof des Alten Jagdschlosses in Wermsdorf, füllt sich Container um Container mit Bauschutt.

Sanierung Altes Jagdschloss Wermsdorf Quelle: Jana Brechlin

Aus den Fenstern gegenüber haben Bürgermeister Matthias Müller (CDU) und Bauamtsleiter Thomas Keller immer einen Blick auf das Geschehen. Normalerweise setzen sie auf konzentrierte Ruhe beim Arbeiten am Schreibtisch, doch jetzt klingt der Baulärm, der über dem Hof hängt, ein bisschen wie Musik in ihren Ohren. Kein Wunder, denn in der Wermsdorfer Gemeindeverwaltung hat man schon einige Zeit auf den Beginn der Sanierungsarbeiten im Westflügel gewartet. Weil die Baukosten allerdings höher lagen als zunächst angenommen, musste die Generalplanung europaweit ausgeschrieben werden – und das kostete Monate.

Die Zwischenwände sind bereits verschwunden. Quelle: Jana Brechlin

„Aber jetzt läuft es und es geht auch wirklich schnell vorwärts“, freut sich Bürgermeister Matthias Müller. „Wenn man sich jetzt hier umsieht, sind die Räume nicht wieder zu erkennen.“ Mitarbeiter der OHT Hoch- und Tiefbau GmbH aus Ostrau haben mit der Entkernung begonnen und schon viel geschafft: „Alle Zwischenwände sind schon raus und teilweise auch die Decken“, sagt Bauamtsleiter Thomas Keller beim Rundgang.

Ausblick in den Schlossgarten. Quelle: Jana Brechlin

Das Ergebnis macht schon jetzt Eindruck: Wo vorher teils winzige Kammern und ein dunkler Flur waren, sind große und lichte Räume entstanden. „Es wirkt alles viel größer jetzt“, so Keller. Eine Stimmung, die sie in Wermsdorf im sanierten Schlossflügel beibehalten wollen. Zwar sollen nach den Arbeiten, die mit 2,2 Millionen Euro veranschlagt sind, verschiedene Räume für Vereine, Ausstellungen oder gemeinschaftlich genutzte Arbeitsbereiche entstehen – die sollen aber möglichst viel Platz für die künftigen Nutzer bieten.

Sanierung Altes Jagdschloss Wermsdorf Quelle: Jana Brechlin

Damit würde dann wieder Leben in den Westflügel einkehren, der – bis auf den Pferdestall in einem Teil des Erdgeschosses – , seit Jahren ungenutzt war. Fliesen an der Wand oder Reste verblichener Tapete zeigen jetzt noch, wo einst Mieter ihr Zuhause hatten. Dabei konnten sich die Bewohner damit rühmen, in einem über 400 Jahre alten Gemäuer zu wohnen – und das war es dann schon. Denn Komfort gab es nur wenig, vor allem aus heutiger Sicht.

Dass in den Räumen immer wieder herumgebaut wurde, zeigt sich auch jetzt, während der Entkernung: Während vielerorts noch Schilfrohr an Decken und Balken dem Putz halt gegeben hat, wurden anderswo Sauerkrautplatten verbaut, Leitungen über dem Putz verlegt und zeugt ein Sammelsurium von Material vom Optimierungseifer der Generationen.

Immer wieder haben verschiedene Leute in den Räumen gebaut, davon zeugen die unterschiedlichen Materialien. Quelle: Jana Brechlin

Bei den Vor-Ort-Beratungen mit Bauamtsleiter, Planern und Bauleuten nehmen die Fachleute deshalb Anbauten, jeden noch so feinen Riss oder Unterschiede im Bodenniveau genau zur Kenntnis. Gemeinsam wird getüftelt, damit bei der Sanierung möglichst viel vom ursprünglichen Charakter erhalten bleiben kann. Und auch beim Alten Jagdschloss zeigt sich, was oft bei der Sanierung alter Gebäude gilt: Fängt man erst einmal an, wachsen schnell die Aufgaben. Den Klassiker, verfaulte Balkenköpfe, gibt es natürlich auch auf der Baustelle in Wermsdorf. „Die Deckenbalken über dem Pferdestall sind durch Feuchtigkeit und Ammoniak stark beschädigt, das haben wir schon gesehen, als wir den Boden darüber geöffnet haben“, beschreibt Bauamtsleiter Thomas Keller.

Regelmäßig beraten die beteiligten Planer und Firmen vor Ort. Quelle: Jana Brechlin

Aus dem alten Bestand soll nun ein moderner Treffpunkt entstehen. „Die Menschen früher hatten andere Nöte. Auf Barrierefreiheit und möglichst wenig Schwellen konnte da kein Wert gelegt werden, doch genau dafür müssen wir heute sorgen“, nennt Bürgermeister Matthias Müller ein Beispiel für die Anforderungen. Damit das gelingt, wird auch ein Aufzug eingebaut.

Vieles, was bis jetzt abgetragen wird, ist einfach nur alt, manches, was die Bauarbeiter finden, ist lustig – wie eine alte Zeitung mit Fußballberichten von 1974. Anderes offenbart sich als kleiner Schatz: Etwa ein behauener Sandstein, der über einem Türsturz zum Vorschein kam.

Dieser stein war über einem Türsturz verbaut. Quelle: Jana Brechlin

Deutlich zu sehen ist eine Krone, die oft auch Grenzsteine oder Postmeilensäulen ziert. „Der Stein war die ganzen Jahre hier verbaut und wahrscheinlich deshalb noch so gut erhalten.“

Wer weiß, was noch alles so zum Vorschein kommt während der Bauarbeiten. In den nächsten Monaten werden weitere Aufträge vergeben: Etwa für Gerüstbau, Zimmermannsleistungen, Natursteinarbeiten und Fensterbau sowie Putz- und Malerleistungen. Bis Anfang 2023 soll die Sanierung dauern. „Danach wollen wir den Westflügel gemeinsam mit den Vereinen und Menschen in Wermsdorf neu beleben“, kündigt Matthias Müller an.

Von Jana Brechlin