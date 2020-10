Altkreis Oschatz ist Corona-Hotspot

Oschatz

Die zweite Corona-Infektionswelle hat den Altkreis Oschatz erfasst, die Zahlen steigen seit Tagen. Am vergangenen Wochenende wurden zwei Corona-Patienten aus dem Oschatzer Krankenhaus zur weiteren Behandlung an das Universitätsklinikum Leipzig verlegt, bestätigte die Geschäftsführerin der Collm-Klinik, Sabine Trudel, am Mittwoch auf OAZ-Anfrage. Von den insgesamt zwölf Intensivbetten mit maschineller Beatmungsmöglichkeit in der Collm-Klinik sind aktuell sechs mit Patienten belegt, die nicht an Corona erkrankt sind. „Kein Patient muss derzeit beatmet werden“, sagt die Klinik-Geschäftsführerin. Aktuell gibt es in der Collm-Klinik nur eine stationäre zu behandelnde Patientin, bei der Corona festgestellt wurde. Die reguläre Besuchersperre bleibt aufrecht erhalten.

Verlegung nach Leipzig bleibt Ausnahme

Dass Corona-Patienten aus Oschatz nach Leipzig verlegt werden, wird aber künftig die Ausnahme bleiben. „Auf Grund der aktuellen Entwicklung und steigenden Belegungssituationen in Leipzig wird es so werden, dass nur noch intensivpflichtige Patienten verlegt werden“, so Sabine Trudel.

Vor allem der Altkreis Oschatz spielt in der nordsächsischen Infektionsdynamik eine herausragende Rolle: Aktuell sind dort mehr Personen infiziert als in den anderen nordsächsischen Gemeinden. Dazu der Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos): „Den 35er Wert haben wir überschritten, jetzt müssen wir nach dem 50er Wert schauen.“ Er geht davon aus, dass der Landrat eine Allgemeinverfügung erlassen wird. „Dann müssen wir uns auf die neuen Spielregeln einstellen.“

Verschärfung der Regeln wahrscheinlicher

Eine Verschärfung der Regeln wird immer wahrscheinlicher: Laut der Statistik des Sächsischen Sozialministeriums vom Mittwochnachmittag weist der Landkreis Nordsachsen eine Inzidenz von 50,1 auf – damit wäre der Kreis ein Corona-Risikogebiet. Der Wert bedeutet, dass sich innerhalb der vergangenen sieben Tage 50,1 Menschen auf 100 000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt haben. Neben dem Erzgebirgskreis sowie den Landkreisen Bautzen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wäre Nordsachsen damit das vierte Risikogebiet im Freistaat.

Kritische Marke

Der Wert von 50,0 gilt als kritische Marke: Wird dieser überschritten, sind laut Sächsischer Coronaschutzverordnung „weitergehende Maßnahmen zu ergreifen, um den Ausbruch einzudämmen“. Dazu können auch Kontaktbeschränkungen zählen.

Schon am Dienstag hatte das Robert-Koch-Institut für Nordsachsen eine Inzidenz über dem Wert von 35 angegeben, ab dem eine Verschärfung der Eindämmungsmaßnahmen droht. Allerdings gab das Sächsische Sozialministerium zu dieser Zeit eine Inzidenz unter dem Schwellenwert an. „Der Inzidenzwert des Landes Sachsen zählt“, sagte ein Sprecher des Landratsamtes der OAZ.

Komplexes Meldesystem

Die Diskrepanz in den gemeldeten Daten hängt mit dem komplexen Meldesystem zusammen. Die Gesundheitsämter übermitteln mit einer Frist von 24 Stunden die Infektionszahlen. Alle Daten, die bis zur Stichzeit am Mittag eintreffen, fließen werktags in die Statistik des Sozialministeriums, die am Nachmittag erscheint. Das RKI veröffentlicht Zahlen, die bis 0 Uhr vorliegen. „Die Meldezahlen sind also ständig im Fluss und verändern sich ununterbrochen“, erklärt das Ministerium.

4. Klasse der Grundschule Neusornzig unter Quarantäne

Die Corona-Fälle an der Oschatzer Förderschule wirken sich derweil auch auf Mügeln aus: Dort wurde eine vierte Klasse der Grundschule Neusornzig in Quarantäne versetzt, weil ein Geschwister von einem der Förderschulkinder positiv getestet wurde. Da Ferien seien, so Bürgermeister Johannes Ecke (parteilos), habe das Gesundheitsamt davon abgesehen, die gesamte Grundschule unter Quarantäne zu stellen. Davon unabhängig gebe es derzeit noch einen Verdachtsfall im Hort in Ablaß, wo eine Frau vom technischen Personal Symptome zeigte und sich testen ließ.

