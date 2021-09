Neubaderitz

Etwas mehr als 150 Kubikmeter Beton sind bereits an der neuen Brücke über den Hasenbach bei Neubaderitz verbaut. Beide Widerlager samt Flügel stehen mittlerweile ausgeschalt am schmalen Gewässer. Sie ruhen auf insgesamt 23 Bohrpfählen, die neun Meter tief in den Boden reichen. Anfang Mai war begonnen worden, dieses sichere Fundament für die Brücke zu schaffen.

Wenn alles nach Plan läuft, wird am Dienstag der nächste Beton angeliefert. Dann wird der Betonüberbau – also die über dem Bach liegende Platte – gefertigt, wofür noch einmal rund 25 Kubikmeter benötigt werden. In dieser Woche waren Mitarbeiter der Torgauer Niederlassung der Firma Ezel damit beschäftigt, die Schalung dafür zu errichten.

Straßenbau ab Oktober

Eine Woche nach diesen Betonarbeiten soll die Abdichtung aufgebracht werden, anschließend könne die Kappe betoniert werden. „Anfang Oktober beginnt dann der Straßenbau, einschließlich des Verfüllens des Geländes und des Setzens der Borde“, war vom Bauleiter der Firma Ezel zu erfahren.

Von Axel Kaminski