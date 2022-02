Steigende Energiepreise belasten– egal ob bei Stromrechnung oder Heizkosten– alle Haushalte. Alle? In einem kleinen Dorf bei Oschatz sieht man diesen Anstieg ziemlich entspannt.

In Treptitz hat man die Heizkosten im Griff

Energiekosten - In Treptitz hat man die Heizkosten im Griff

Energiekosten - In Treptitz hat man die Heizkosten im Griff