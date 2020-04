Am Wochenende wieder Gottesdienste in der Region Oschatz

Region

Sechs Woche ohne – nun geht’s wieder los. Nach der durch Corona bedingten Zwangspause für Gottesdienste sollen diese am kommenden Wochenende wieder stattfinden. „Da ist allerdings die Besucherzahl auf 15 Personen beschränkt. Zugleich ist die Dauer der Gottesdienste auf 30 Minuten limitiert. Die Abstandsregeln sind einzuhalten“, informiert Christof Jochem, leitender Pfarrer der Kirchgemeinde Oschatzer Land.

Novum in Aegidienkirche

Die Beschränkung der Personenzahl führt zu einem Novum: Erstmals wird es am kommenden Wochenende drei Gottesdienste in der Aegidienkirche geben, damit möglichst viele Christen aus Oschatz daran teilnehmen können. Jochem: „Nur für Gottesdienste in St. Aegidien an den beiden kommenden Wochen wird empfohlen, sich telefonisch im Pfarramt Oschatz (03435/920462) bis jeweils freitags 14 Uhr anzumelden, da davon auszugehen ist, dass es mehr Gottesdienstbesucher geben wird als Plätze zulässig sind.“

Anzeige

Diese Gottesdienste sind im Bereich der Kirchgemeinde Oschatzer Land an den beiden kommenden Wochenenden vorgesehen:

Weitere LVZ+ Artikel

Freitag, 24. April, 18 Uhr, Borna.

Sonnabend, 25. April, 18 Uhr, St. Aegidien Oschatz.

Sonntag, 26. April, 8.45 Uhr Laas; 9 Uhr Liebschütz; 9 Uhr Lampersdorf; 9 Uhr Altmügeln; 10 Uhr Mügeln; 10 Uhr: Wermsdorf; 10 Uhr Naundorf; 10 Uhr Schmannewitz; 10 Uhr Ochsensaal; 10 Uhr Börln; 10 Uhr St. Aegidien Oschatz; 10.15 Uhr Zaußwitz; 11 Uhr St. Aegidien, Oschatz ;11 Uhr Börtewitz; 11 Uhr Schweta.

Sonnabend, 2. Mai 18 Uhr St. Aegidien Oschatz.

Sonntag, 3. Mai, 8.30 Uhr Hohenwussen; 9 Uhr Ablaß; 9 Uhr Gallschütz; 10 Uhr Schrebitz; 10 Uhr Mahlis; 10 Uhr Borna; 10 Uhr St. Aegidien, Oschatz; 11 Uhr St. Aegidien, Oschatz (mit Feier Goldene Hochzeit); 11 Uhr Kiebitz; 11 Uhr Collm; 14 Uhr Cavertitz; 15.30 Uhr Lampertswalde.

In den Kirchen im Jahnatal finden Gottesdienste am Sonntag, 26. April, 8.30 Uhr in Mochau; 10 Uhr in Ostrau und 14 Uhr in Hof (ein Predigt-Gottesdienst mit Orgelmusik ohne Gesang) statt.

Ab Dienstag, 28. April, ist die Oschatzer Aegidienkirche täglich außer montags von 11 bis 14 Uhr offen. „Um in der Kirche einen besonderen Ort der Stille und des Gebetes zu erleben“, so Jochem. Führungen und Besichtigungen sind nicht möglich.

Von Frank Hörügel