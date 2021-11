Wermsdorf

Für Fahrer aus Lampersdorf und aus Richtung Wermsdorf ist Oschatz nach einmonatiger Vollsperrung mit großer Umleitung oder engen Schleichwegen wieder schnell zu erreichen. Seit Sonnabend ist die Staatsstraße an der Baustelle im Bereich des Fliegerhorstes nur noch halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird dort mit einer Ampel geregelt.

Am Dienstag soll die neue Trinkwasserleitung, die zwischen Alter Wache und Ochsenweg gebaut wurde, an das Netz angeschlossen werden.

„Am Freitag soll die Ampel dann verschwinden und der Verkehr wieder in beide Richtungen rollen können“, teilte Sprecherin Tina Stroisch von der Veolia Wasser Deutschland mit, in deren Auftrag die Mügelner Firma Erdmann Bau die neue Leitung errichtet.

Bereits am vergangenen Dienstag hatte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr für die Maßnahme Vollzug gemeldet. Die Fahrbahn war dazu ab dem Abzweig in den Fliegerhorst auf einer Länge von rund 1,3 Kilometer in Stand gesetzt worden.

Von Axel Kaminski