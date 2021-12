Region Leipzig

Zunehmende Erschöpfung sowie hohe Krankenstände beim Personal, planbare Operationen werden verschoben und schwere Corona-Fälle bereits in andere Bundesländer verlegt – die Lage in den Krankenhäusern der Region spitzt sich zu, wie eine Umfrage unter den Kliniken in Leipzig zeigt.

Stefan Härtel, Geschäftsführer Collm-Klinik Oschatz

Stefan Härtel. Quelle: Frank Hörügel

1. Wie ist derzeit die Lage in Ihrem Krankenhaus? Auf der Intensivstation der Collm-Klinik befanden sich am Dienstagvormittag drei Covid-Patienten, ein Covid-Bett war zu diesem Zeitpunkt noch frei. Die restliche Intensivstation ist komplett belegt. Auf der Isolationsstation für Covid-Patienten lagen am Dienstagvormittag zwölf Personen – darunter unter 30-Jährige bis hin zu Hochbetagten. Am Montag wurde in der Collm-Klinik eine Aufnahmestation eingerichtet: Bei jedem neuen Patienten wird hier ein PCR-Test durchgeführt. Die Ergebnisse liegen wenige Stunden danach vor.

2. Wie viele Operationen und medizinische Behandlungen müssen bei Ihnen gerade verschoben werden – und welche sind das? Seit einigen Wochen werden geplante Leistungen massiv zurückgefahren. Derzeit ist nur die operative Behandlung von Notfällen möglich – sowohl traumatologisch, orthopädisch als auch chirurgisch.

3. Wie hoch ist die Zahl der ungeimpften und geimpften Covid-Patienten in Ihrer Klinik? Das ist schwierig zu sagen. Fakt ist, dass die geimpften Covid-Patienten ihre letzte Impfungen in der Regel im Januar, Februar, März erhalten haben. Die Ansteckung kommt nicht von den Patienten, die frisch geimpft oder geboostert sind.

4. Wie angespannt ist die Situation bei Ihrem Medizin- und Pflegepersonal – sind die Ausfälle noch aufzufangen? Durch die Außerbetriebnahme einer von drei orthopädischen Stationen haben wir die Pflege gut im Griff. Problematisch ist, dass jetzt Schulen und Kindergärten geschlossen werden. Das betrifft auch unsere Pflegekräfte, die ihre Kinder betreuen müssen, und erschwert die Personalplanung.

Henrik Rüffert, Ärztlicher Direktor Helios-Klinik Schkeuditz

Henrik Rüffert Quelle: Lutz Weidler

1. Wie ist derzeit die Lage in Ihrem Krankenhaus? Aktuell behandeln wir in der Helios Klinik Schkeuditz 12 Corona-Patienten auf der Normalstation und 3 Corona-Patienten auf der Intensivstation. Wir sind für die pflegerische und medizinische Betreuung hoch infektiöser und intensivmedizinischer Patienten gut aufgestellt.

2. Wie viele Operationen und medizinische Behandlungen müssen bei Ihnen gerade verschoben werden – und welche sind das? Um die nötigen Kapazitäten für die Versorgung von Covid-19-Patienten und Patientinnen vorhalten zu können, müssen wir einen Teil der planbaren Eingriffe, etwa in der Orthopädie, verschieben. Wir betonen, dass weiterhin alle medizinisch notwendigen Eingriffe weiterhin durchgeführt werden und auch unsere Notaufnahme weiterhin als Anlaufstelle für dringende Erkrankungen und Unfälle zur Verfügung steht. Auch Entbindungen finden weiterhin, unter besonderen Hygienebedingungen, statt.

3. Wie hoch ist die Zahl der ungeimpften und geimpften Covid-Patienten in Ihrer Klinik? Der Trend ist, dass auf der Intensiv­station mehr ungeimpfte als geimpfte Patienten liegen.

4. Wie angespannt ist die Situation bei Ihrem Medizin- und Pflegepersonal – sind die Ausfälle noch aufzufangen? Durch die Erfahrungen der ersten drei Wellen sind wir routiniert, um schnell die verfügbaren personellen und strukturellen Ressourcen bündeln zu können. Unsere Hygieneregeln sind nach wie vor sehr streng und bieten eine bestmögliche Sicherheit für Patienten und Patientinnen sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Joachim Müller, Leitender Chefarzt Kreiskrankenhaus Torgau

Joachim Müller. Quelle: Frank Lehmann

1. Wie ist derzeit die Lage in Ihrem Krankenhaus? Angespannt. Von unseren Betten ist aktuell nur die Hälfte belegbar, davon gegenwärtig etwa 30 Prozent mit Corona-Patienten. Unsere Intensivstation mit acht verfügbaren Planbetten ist mit sieben Betten belegt, davon fünf Corona-Patienten.

2. Wie viele Operationen und medizinische Behandlungen müssen bei Ihnen gerade verschoben werden – und welche sind das? Wir haben unser OP-Programm so weit wie möglich heruntergekürzt, Operationen verschoben und abgesagt, sodass wir aktuell noch 40 Prozent der OP-Kapazität bedienen können. Das sind vorrangig Notfälle und nicht aufschiebbare, dringliche Operationen.

3. Wie hoch ist die Zahl der ungeimpften und geimpften Covid-Patienten in Ihrer Klinik? Von den Intensivstationspatienten sind 80 Prozent nicht geimpft. Bei den Patienten mit dem Status „Geimpft“ liegt die letzte Impfung meist länger als sechs Monate zurück und die empfohlene Auffrischungsimpfung fehlt.

4. Wie angespannt ist die Situation bei Ihrem Medizin- und Pflegepersonal – sind die Ausfälle noch aufzufangen? Bisher ja, das kann sich aber stündlich ändern.

Wer sind die Geimpften auf den Stationen? Die reinen Zahlen zu geimpften und ungeimpften Patienten in den Kliniken können einen falschen Eindruck erwecken. Das gilt vor allem mit Blick auf Angaben aus den Normalstationen. Denn dort machen einen Großteil der Patienten diejenigen aus, die aufgrund ihrer Infektion mit dem Coronavirus gar nicht im Krankenhaus gelandet wären. Wer etwa als Geimpfter mit einer Blinddarmentzündung oder nach einem Unfall in die Klinik kommt (was angesichts steigender Impfquoten immer öfter passiert), wird dort standardmäßig getestet. Fällt das Ergebnis aufgrund einer erneuten, aber harmlos verlaufenden, Infektion positiv aus, landet der Patient automatisch auf einer Covid-Station und zählt auch als geimpfter und hospitalisierter Corona-Patient in die Statistik. „Auf der Normalstation liegen alle positiv auf das Virus getesteten Patienten, darunter auch solche, die sich nicht impfen lassen können oder die nicht an Covid erkrankt sind, sondern sich zum Beispiel ein Bein gebrochen haben“, bringt es Professor Christoph Josten auf den Punkt, medizinischer Vorstand am Uniklinikum Leipzig (UKL). Für die Intensivstationen gilt allgemein: Geimpfte Patienten haben relevante Vorerkrankungen, die den Immunschutz beeinträchtigen, oder eine andere Grunderkrankung. „Sie sind nicht primär wegen Covid-Symptomen in Behandlung“, erklärt Christoph Josten für das UKL. Die Frage nach dem Impfstatus sei für die Beurteilung der Belastung der Kliniken wenig aussagekräftig, so der Mediziner. „Und auch nicht, um die Wirksamkeit der Impfung zu beurteilen – denn dazu müsste noch detailliert unterschieden werden, wer warum nicht geimpft wurde, wer wann womit geimpft wurde und welche weiteren Erkrankungen vorliegen.“ Das sei jedoch nicht leistbar.

Annett Berger und Mike Schuffenhauer, Muldentalkliniken

Annett Berger und Mike Schuffenhauer. Quelle: Andreas Döring/Haig Latchinian

1. Wie ist derzeit die Lage in Ihrem Krankenhaus? An den Muldentalkliniken spitzt sich die Corona-Lage weiter zu. „Aktuell ist die Intensivstation am Standort Grimma mit sieben Betten voll ausgelastet. Es müssen Verlegungen stattfinden, um Kapazitäten für intensivpflichtige Notfälle abseits einer Corona-Erkrankung zu schaffen“, erklärt Annett Berger, Pflegedienstleiterin der Muldentalkliniken. Das Durchschnittsalter der Covid-Erkrankten liege bei 73 Jahren. Der jüngste ungeimpfte Patient, der bislang intensivmedizinisch behandelt werden musste, war 37 Jahre alt.

2. Wie viele Operationen und medizinische Behandlungen müssen bei Ihnen gerade verschoben werden – und welche sind das? Operiert wird derzeit nur noch in dringenden Fällen. „Natürlich führen wir weiterhin Tumor-Operationen durch. Auch Hüft-Operationen finden statt, wenn ein Patient sich schon wochenlang mit unerträglichen Schmerzen plagt. Auch werden die üblichen Notfallleiden wie Schlaganfälle und Herzinfarkte in den Muldentalkliniken behandelt“, erklärt die Pflegedienstleitung.

3. Wie hoch ist die Zahl der ungeimpften und geimpften Covid-Patienten in Ihrer Klinik? Rund 70 Prozent der derzeitigen ITS-Patienten sind ungeimpft.

4. Wie angespannt ist die Situation bei Ihrem Medizin- und Pflegepersonal – sind die Ausfälle noch aufzufangen? Die personelle Situation sei angespannt, erklärt Geschäftsführer Mike Schuffenhauer. „Durch die zusätzlichen Besucher- und Mitarbeitertestungen muss medizinisches Personal anderweitig eingesetzt werden“, macht er deutlich. Personal falle auch aufgrund von Krankheit, einzuhaltender Quarantänen oder Kinderbetreuung aus.

Steffen Penndorf, Verwaltungsdirektor Kreiskrankenhaus Delitzsch

Steffen Penndorf. Quelle: Nico Fliegner

1. Wie ist derzeit die Lage in Ihrem Krankenhaus? Die Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH versorgt momentan eine steigende Zahl von Coronapatienten. Daraus resultiert eine aktuell angespannte Lage, welche aber beherrschbar ist. Große Sorge bereitet uns die zu erwartende weiter steigende Anzahl von Coronapatienten.

2. Wie viele Operationen und medizinische Behandlungen müssen bei Ihnen gerade verschoben werden – und welche sind das? Seit geraumer Zeit sind wir dazu übergegangen, planbare und elektive Eingriffe stark zu reduzieren. Die Entscheidung über die Notwendigkeit eines Eingriffs wird abschließend durch den behandelnden Arzt getroffen. Es ist allerdings in den nächsten Tagen mit einer weiteren erheblichen Reduzierung dieser Eingriffe zu rechnen.

3. Wie hoch ist die Zahl der ungeimpften und geimpften Covid-Patienten in Ihrer Klinik? Ein großer Teil der zu behandelnden COVID-Patienten ist ungeimpft, jedoch treten vor allem bei älteren Patienten auch unter geimpften und noch nicht geboosterten Patienten krankhauspflichtige Behandlungen auf.

4. Wie angespannt ist die Situation bei Ihrem Medizin- und Pflegepersonal – sind die Ausfälle noch aufzufangen? Die Personalsituation ist aktuell beherrschbar, allerdings ist in den nächsten Wochen durch Quarantäne von Familienmitgliedern und der Erkrankung von Mitarbeitern weiter mit einer sehr angespannten Personalsituation zu rechnen.

