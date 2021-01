Andreas Donaubauer aus Dahlen will in IHK-Vollversammlung

Dahlen

Die Industrie- und Handelkammer ( IHK) Leipzig könnte bald einen weiteren Unternehmer aus der Region in ihrer Vollversammlung haben. Andreas Donaubauer, Gründer der Donaubauer AG in Dahlen, bewirbt sich bei den Mitgliedern um die Wahl in die Vollversammlung.

Wahl gilt für fünf Jahre

Dort sollen für die nächsten fünf Jahre Vertreter aus möglichst verschiedenen Wirtschaftsbereichen – Handel, Dienstleistung, Gastronomie oder produzierendes Gewerbe – vertreten sein. „Ich will mich engagieren in dem Gremium, das für mich und meine Kunden das zentrale ist“, begründet Andreas Donaubauer seine Kandidatur. So seien seine Kunden Mitglied der IHK und auch sein Unternehmen sei der Kammer seit Jahren verbunden. Die Vollversammlung sehe er als wichtige Interessenvertretung der regionalen Wirtschaft, so der 54-jährige Unternehmer.

Kristian Kirpal bereits vertreten

Bisher ist die Region dort bereits durch Kristian Kirpal vertreten. Der Geschäftsführer der Wermsdorfer KET Energietechnik ist gleichzeitig Präsident der IHK und fordert die Mitglieder im aktuellen Heft der Kammer auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Briefwahl läuft bis März

Andreas Donaubauer würde bei erfolgreicher Wahl den Bereich Medien, Information und Kommunikation in der IHK-Vollversammlung vertreten. Bis März haben die Mitglieder die Möglichkeit, per Briefwahl darüber zu entscheiden.

Ehrenamt als Prüfer

Der Dahlener Kommunikationsexperte ist bisher bereits als Prüfer für die Industrie- und Handelskammer Leipzig im Einsatz und fühlt seit mehr als zehn Jahren angehenden Fachinformatikern zum Abschluss ihrer Ausbildung auf den Zahn. Das sei ein Ehrenamt, das er gerne übernehme, versicherte er. „Mich treibt da die Freude an der Arbeit und die Neugier. Auf diese Weise erfahre ich direkt, welche Tendenzen sich auf dem Markt entwickeln und wo die Schwerpunkte bei den Spezialisten von morgen liegen“, beschrieb er.

Nachwuchskräfte sind weiter gefragt

Die Nachfrage nach gut ausgebildeten Informatikern sei unverändert hoch und Firmen seien immer auf der Suche nach Nachwuchskräften. „Wer gut ist, kommt schon mit einem Arbeitsvertrag zur Prüfung, der sofort Gültigkeit erfährt, wenn die Aufgaben bestanden sind“, hat Andreas Donaubauer oft beobachtet.

Von Jana Brechlin