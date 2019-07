Oschatz

Die Säule zu hoch, zu viel Gold an den Seiten, ein bisschen zu übertrieben und zu protzig – die Oschatzer hatten durchaus ihre Gewöhnungsschwierigkeiten mit dem neuen Altmarktbrunnen. Im Juli 2004 wurde das Sandsteinmonument mit einem festlichen Akt auf den Oschatzer Altmarkt eingeweiht. Seit dem sprudelt der Brunnen in der warmen Jahreszeit – mitunter sogar mitten in der Nacht, was dann für Aufsehen sorgt.

Er lockt Einheimische wie Besucher von außerhalb in gleichem Maße an – sei es, um, wie kurz nach der Einweihung, einem der Gesichter ein blaues Auge zu malen, oder zu anderen Gelegenheiten. Heute ist der Brunnen nicht umsonst fester Bestandteil einer jeden Stadtführung, lässt sich doch zu all seinen Elementen eine eigene Geschichte erzählen.

Begehrtes Fotomotiv

Vor 15 Jahren waren alle froh, dass der Vorgängerbau, der eher einen Planschbecken ähnelte als einem Brunnen, verschwinden konnte. Der Oschatzer Bildhauer Joachim Zehme, der auch heute noch in der Stadt und in der Collm-Region unterwegs ist, hatte den Auftrag erhalten, für den Altmarkt einen würdigen Brunnen zu gestalten. Sozusagen als I-Tüpfelchen für die vollendete Umgestaltung des Oschatzer Altmarktes. „Ich erfreue mich heute immer noch an dem Brunnen und schaue immer mal von Zeit zu Zeit, ob alles in Ordnung ist“, sagt Joachim Zehme heute.

Kinder im Oschatzer Altmarktbrunnen Quelle: privat

„Ein Brunnen wird nur ein- oder zweimal in einem Jahrtausend geweiht. Ein Platz wird einmal in einem Jahrhundert umgestaltet. Beides zusammen ist seltener als eine vollständige Sonnenfinsternis in unseren Breiten. Dieser historische Tag ist heute“, sagte Oberbürgermeister Andreas Kretschmar damals. Alles andere als selten sind die Momente, in denen Kinder den Brunnen erklimmen – sie es um sich eine Abkühlung zu verschaffen oder die in Stein gehauenen Gesichter und Figuren zu bewundern. Darüber hinaus ist der Brunnen ein begehrtes Fotomotiv-wahrscheinlich das zweitbeliebteste nach der St. Aegidienkirche. So manche Familie hat hier den eigenen Nachwuchs festgehalten, der heute schon aus dem Haus ist und vielleicht eigene Kinder hat.

Ort der Abkühlung

„Am schönsten sind die kleinen Fotoshootings von Paaren“, hat Birgit Hofmann beobachtet. Die Betreiberin des benachbarten Imbiss „ Hofmann`s Hütte“ freut sich jedes Mal darüber – vor allem dann, wenn bei den Paaren Sie deutlich jünger ist als Er – „Dann steht der Mann immer kerzengerade beim Drücken des Auslösers, gerade so als hätte er ein Lineal verschluckt“. Im Übrigen wurde auch schon so mancher Gast des Imbisses unfreiwillig ein wenig geduscht, wenn der Wind einige Spritzer des sprudelnden Brunnenwassers Richtung Freisitz wehte. Eine Abkühlung sei jedem vergönnt, wenn auch Birgit Hofmann hin und wieder beobachtet, dass Eltern ihre Kinder an diesem „Spielplatz“ zu sehr sich selbst überlassen. „Hin und wieder machen die Kleinsten einen Bauchklatscher ins Wasser – das kann auch mal böse enden.“

Brunnen mit Kirschblüte. Quelle: Sven Bartsch

Anwohnerin Christiane Hänsch hat den Brunnen von ihrem Wohnzimmer aus perfekt im Blick. „Manche Familien verbringen da Stunden, vor allem im Sommer und zelebrieren den Besuch richtig-sie es nun nur um sich zu fotografieren, die Füße oder auch noch mehr abzukühlen“, hat sie beobachtet. Am vergangenen Wochenende machte gar eine kostümierte Gruppe an dem Brunnen einen Halt. „Sie waren in die Rollen den Froschkönig-Märchens geschlüpft und führten ein kleines Stück auf – die Kulisse passte natürlich perfekt dazu“, so Hänsch.

Weniger schöne Exzesse

Weniger schön sind Exzesse, die sich nachts um den Brunnen herum abspielen. Wenn sich angetrunkene Personen am Markt aufhalten, dort ihr kleines Geschäft verrichten oder sich gar übergeben müssen, sei das dem Platz und vor allem dem Brunnen nicht angemessen, findet Anwohner Sebastian Schneider. Nicht zuletzt lockt der Brunnen aber auch Spaßvögel an: Mehr als einmal kamen ebensolche schon auf die Idee, Spülmittel oder Waschpulver in den Brunnen zu geben – und so die vielleicht kleinste Schaumparty der Welt zu feiern.

Von Hagen Rösner und Christian Kunze