Angebote für Oschatzer Kinder und Jugendliche in den Winterferien

OSCHATZ

Noch zwei Tage, dann beginnen für die Schüler in Sachsen die zweiwöchigen Winterferien. Wer noch nicht weiß, was er in diesen 14 Tagen machen soll, für den haben wir hier ein paar Tipps.

Erste Ferienwoche

Ein Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche ist das Jugendhaus des Vereins „ Sprungbrett“ in der Lichtstraße 2. In der ersten Ferienwoche stehen am Dienstag (11. Februar) von 13 bis 15 Uhr Sport und Spiele in der Sporthalle Oschatz-West und am Mittwoch (12. Februar) von 10 bis 14 Uhr Kochen & Bewegung auf dem Programm. Das Angebot am Donnerstag und Freitag (13. und 14. Februar) unter dem Titel „Boys don’t cry“ richtet sich speziell an Jungen. „Raufen unter Regeln, Bogenschießen, gemeinsames Kochen, Fußball, Jugger oder auch Rugby“, stehen laut Holger Mucke vom Sprungbrett-Verein auf dem Programm, Übernachtungen inklusive. Die Jungs sollten mindestens neun Jahre alt sein (Kosten: 15 Euro mit Verpflegung). Start ist am 13. Februar um 9.30 Uhr am Jugendhaus, Ende am 14. Februar um 18 Uhr.

Zweite Ferienwoche

In der zweiten Woche steht am Mittwoch (19. Februar) noch einmal von 10 bis 14 Uhr Kochen & Bewegung auf dem Programm. Und am Donnerstag (20. Februar) geht es zum Rodeln und einer Winterwanderung nach Oberwiesenthal. Die Teilnehmer sollten mindestens sieben Jahre alt sein. (Kosten: zehn Euro mit Verpflegung). Start ist um 8 Uhr am Jugendhaus, Ankunft um 18.30 Uhr.

Anmeldung: aufLADEN – Kinder-, Jugend-, Familien- & Bürgertreff, Stendaler Str. 4 in Riesa, (03525) 877 762 oder 0172 69 64 05 8; ferien@sprungbrett-riesa.de

Lego-Ausstellung im Museum

Auch das Oschatzer Stadt- und Waagenmuseum hat in den Winterferien geöffnet. „Wer unsere Sonderausstellung ,Die bunte LEGO-Welt’ noch nicht gesehen hat, sollte sich beeilen, da diese am 8. März endet“, rät Museumsleiterin Dana Bach. Eine Sammlerin aus Riesa präsentiert hier einen Teil ihrer 1200 Bausätze. Darunter zum Beispiel eine fahrende Eisenbahn oder Star Wars.

Das Museum in der Frongasse 1 hat dienstags bis donnerstags von 10 bis 12.30 und 13 bis 17 Uhr sowie freitags bis sonntags von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet.

Von OAZ