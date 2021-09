Angeklagte gestehen brutalen Überfall auf Haus in Oschatz

Oschatz

Im Prozess um den brutalen Überfall auf ein Haus in der Oschatz Bahnhofstraße am 13. Mai 2018 sind die beiden Angeklagten zu Freiheitsstrafen mit Bewährung verurteilt worden. Richter Dr. Jörg Burmeister setzte das Strafmaß für den Angeklagten Lutz K. (44)* aus Torgau wegen Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung auf sechs Monate und 60 Arbeitsstunden fest. Ingo S. (33)* aus Leipzig wurde wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung auf ein Jahr und elf Monate sowie eine Geldauflage von 400 Euro verurteilt. „Entscheidend waren die glaubhaften Geständnisse der Angeklagten“, begründete Richter Burmeister, warum die beiden Männer mit einer Bewährungsstrafe davon kommen.

Zeugen machen nur vage Angaben

Da auch die Anhörung von zwei weiteren Zeugen am dritten Prozesstag keine gesicherten Erkenntnisse zum Ablauf des Überfalls brachte, machte Richter Burmeister den Prozessbeteiligten schließlich ein Angebot: Entweder er beauftrage einen Gutachter mit dem Identifizieren der Beteiligten anhand des Tatvideos, was den Fortgang des Prozesses um ein Jahr verzögern könne. Oder die Angeklagten legten sofort Geständnisse ab und würden mit Bewährungsstrafen davon kommen. Das taten Lutz K. und Ingo S. schließlich auch.

Schlägerei auf dem Fußweg

Was war am 13. Mai 2018 passiert? Bei dem Überfall, der von einer Überwachungskamera gefilmt wurde, wollten mehrere junge Männer in das Grundstück in der Bahnhofstraße eindringen. Zwei Bewohner des Hauses – mit Knüppel und Axt bewaffnet – warteten schon auf dem Treppenpodest und stellten sich den Eindringlingen entgegen. Auf dem Fußweg kam es zu einer Schlägerei, dann zogen sich die Hausbewohner in das Gebäude zurück. Die Angreifer – einer von ihnen war mit einem Teleskop-Schlagstock bewaffnet – traten die Haustür ein und zerstörten ein Fenster mit einer Holzlatte. Sie konnten aber nicht in das Gebäude eindringen, da sie eine zweite Tür zwischen Vorbau und Wohnbereich daran hinderte. Plötzlich zog sich das Überfall-Kommando zurück. Kurz darauf kam die Polizei.

Torgauer chauffiert Überfall-Kommando

Der Angeklagte Lutz K. gab letztendlich zu, in der Nacht am 13. Mai 2018 mit anderen Insassen in seinem Rover zu dem Haus in der Bahnhofstraße gefahren zu sein. Um diesen Gefallen habe ihn damals ein Bekannter gebeten. Als er gesehen habe, dass sich die Bewohner des Hauses Sven O. (36)* mit einer Axt in der Hand und Oliver Z. (29)* mit einem Knüppel in der Hand den Angreifern entgegen stellten, habe er gerufen: „Leute, lasst uns abhauen.“ Doch dieser Aufforderung seien seine Kumpane nicht nachgekommen.

Mit Teleskop-Schlagstock auf Hausbewohner eingedroschen

Und der Angeklagte Ingo S. gestand, der Mann zu sein, der auf dem Video als Angreifer mit einem Teleskop-Schlagstock in der Hand zu sehen ist. Mit dem Schlagstock hatte er auf den Bewohner des Hauses Oliver Z. eingedroschen.

Langes Vorstrafenregister

Beide Angeklagte haben ein langes Vorstrafenregister. Lutz K. ist seit 1995 mehrfach wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und im Jahr 2006 wegen versuchten Mordes verurteilt worden. Zwölf Jahre hat er bisher im Gefängnis gesessen. Auch Ingo S. hat bereits insgesamt sieben Jahre gesessen – wegen gefährlicher Körperverletzung, räuberischer Erpressung und Diebstahls.

Anlass für Überfall bleibt unklar

Bis zuletzt blieb unklar, was der Grund für den Überfall auf das Haus in der Bahnhofstraße gewesen ist. War der Auslöser tatsächlich der Streit um eine Spielekonsole, wie es der Hausbewohner Sven O. als Zeuge ausgesagt hatte? Oder ging es um Schulden im Zusammenhang mit Drogen? Der Zeuge Oliver Z. räumte jedenfalls bei seiner Anhörung am dritten Verhandlungstag ein, dass er zum Zeitpunkt des Überfalls stark Drogen konsumiert hatte. „Das war meine schlimmste Zeit“, sagte er.

* Die Namen der Angeklagten und Zeugen wurden geändert

Von Frank Hörügel