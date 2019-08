Oschatz

Die Ankündigung der Stadtverwaltung und des neuen zuständigen Revierförsters des Staatsbetriebs Sachsenforst, Olaf Zetzsche, kranke und geschädigte Bäume, vor allem Eichen und Birken, im Stadtwald und am Stranggraben zu fällen, nahm Stadträtin Uta Schmidt (Grüne) wohlwollend zur Kenntnis. Die Nachricht veranlasste die Oschatzerin gar, bewusst dort spazieren zu gehen. „Mit seinem natürlich gewundenen Wasserlauf mitten im Wald ist der Stranggraben einer der schönsten Flecken von Oschatz“, stellt sie fest.

Das Bachbett fand sie dabei so ausgetrocknet vor, dass selbst die Sohle keine Feuchtigkeit mehr zeigt. „Natürlich ist das für die umliegenden – wie für alle Bäume insgesamt, Stress pur“, weiß Uta Schmidt, die eine Naturgartenberatung betreibt. „Da die Wasservorräte im Boden nicht aufgefüllt sind und die Trockenheit weiter anhält, treiben manche im Frühjahr noch aus, brechen aber jetzt zusammen – vor allem auch Laubbäume. Es brennt in der Seele“, konstatiert sie.

Wunsch: Nachpflanzen

Am Stranggraben, wo vor allem Birken betroffen sind, haben die entsprechenden Pflanzen Nummern und Zeichen bekommen. „Glücklicherweise darf im Inneren des Waldes etwas stehendes Totholz verbleiben“, freut sich Uta Schmidt über eine Entscheidung der Verantwortlichen. Im Totholz lebten mitunter drei Mal so viele Insekten wie am lebenden Holz. „Das ist also keine Unordnung, sondern sie sind wichtiger Teil des Ökosystems Wald“.

Dass eine Eiche als Biotopbaum am Wüsten Schloss erhalten bleiben soll, freut sie, andererseits müssten am anderen Ende des Weges zwei noch grüne, gesund stehende Birken weichen, die rücksichtslos bei Bauarbeiten verletzt wurden. „Es gibt ja genug davon. Aber wie lange noch?“, fragt sich Schmidt.

Über das Aus für zwei augenscheinlich gesunde, gut belaubte Ahornbäume am Wüsten Schloss ließe sich streiten, meint sie. „Mit jedem Baum, der abstirbt oder den wir als noch lebenden in vorauseilendem Gehorsam einer vermeintlich drohenden Gefahr fällen, wird sich der Klimaeffekt verstärken“, befürchtet sie. Mit Blick darauf sei es ebenso wichtig, zum Ausgleich für diese Eingriffe in die Natur, Bäume nachzupflanzen.

Von Christian Kunze