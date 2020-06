Angriff der Betonzange unterm Storchennest: Alte Varia in Mügeln wird abgerissen

Mügeln

Montag, kurz vor halb zwölf: Tino Barthel dreht den Schlüssel im Zündschloss des Komatsu PC450L genannten Kettenbaggers. Ein paar Minuten später beißt sich die Betonzange des 45 Tonnen schweren Ungetüms an der oberen Gebäudekante fest. Filigranarbeit, weil noch nicht abzusehen ist, wie die marode Bausubstanz des alten Industriegebäudes reagiert.

Nicht die gesamte Vorderseite soll auf einmal auf die mit Sand aufgeschüttete Döbelner Straße stürzen, sondern Stück für Stück wird die alte Varia abgetragen. Zwei Wochen hat die Leipziger Firma C.A.T.E. Abbruch und Umweltservice dafür angesetzt.

Deren Geschäftsführer Barthel sitzt nun selbst am Steuer. „Zunächst nehmen wir die Front weg, sodass nichts mehr auf die Straße fallen kann“, beschreibt er. Danach werde entschieden, wie mit dem Rest verfahren werde.

Der Abriss der Varia hat am Montagvormittag begonnen Quelle: Manuel Niemann

Ein Hauch Gründerzeitgeist verschwindet aus Mügeln

Nach dem Eindruck, den das Gebäude bereits vermittelte, bevor der Abrissbagger anrückte, wird vermutlich auch der nicht standhaft bleiben: Das Schlusskapitel für das Gebäude, das die 1872 gegründete Schuhfabrik Schurig & Prüfer einst erweiterte. Diese erste in Mügeln gegründete Fabrik ging mit der sich nähernden Weltwirtschaftskrise insolvent.

„Die Nazis wollten die 1928 pleitegegangene Schuhfabrik wiederbeleben, das gelang ihnen nicht. So wurde ab 1936 das Gebäude als ‚Kreisführerschule’ genutzt“, beschreibt Andreas Lobe, Vorsitzender des Heimatvereins, der zur Geschichte der Mügelner Industriebetriebe ein Heft veröffentlicht hat. „Erst im Krieg wurde hier – das genaue Datum ist uns noch unbekannt – dann die chemische Fabrik Hanel & Co. angesiedelt, aus der später 1946 die Varia entstand.

Deren Name leitete sich aus der Vielzahl von Produkten ab, die hier das Werk bis 1990 verließen: Von Schuhcreme, über Farbminen, Scherzartikeln, Augen- und Gesichtsschutz zu den Schulfarbkästen, Plastelina oder Wachsmalstiften. Malkästen befinden sich immer noch im Repertoire der Varia Color, einer Nachfolgefirma, die noch in Mügeln angesiedelt ist, aber an anderer Stelle produziert.

Das Logo an der Fassade zeugt noch von der volkseigenen Vergangenheit. Quelle: Manuel Niemann

Abriss wegen akuter Gefahr

Das Hauptgebäude der ehemaligen VEB Varia indes schaffte nach der Wende den Sprung in die neue Zeit nicht, es verwaiste, verfiel immer mehr, ein Eigentümer war lange Zeit nicht zu kontaktieren.

Auf die öffentliche Zustellung der vom Landkreis geplanten Ersatzvornahme zum Abriss des Gebäudes reagierte ein ehemaliger Gesellschafter dann doch. Das Oberverwaltungsgericht verhängte daraufhin einen Baustopp.

Weil vom Gebäude jedoch akute Gefahr ausgeht, lässt das Bauordnungsamt es nun doch bereits einreißen – zumindest die Teile, von denen diese Gefahr ausgeht.

Mügelns Storchenbeauftragter Bernhard Sommer begleitet den Abriss. Quelle: Manuel NIemann

Störche stehen unter ständiger Beobachtung

Während Unternehmer Barthel und seine Mitarbeiter sich an der Gebäudefront abarbeiten, haben Diplom-Agraringenieur Heiko Hauffe, Ornithologe Rainer Ulbrich und Mügelns Storchenbeauftragter Bernhard Sommer das Storchennest auf dem Schornstein des einstigen Kesselhauses dahinter fest im Blick. Für das Landratsamt überwachen sie, dass die Weißstörche und ihre vier Jungen keinen Schaden nehmen oder in Panik aus dem Nest flüchten.

„Es ist zu erwarten, dass die sich nicht groß dran stören“, sagt Rainer Ulbrich. „So die Theorie“, stimmt Heiko Hauffe zu. Anders als vergangene Woche, sei heute auch das Wetter passender – sollten die Eltern das Nest verlassen, seien die Jungen nicht Wind und Regen ausgesetzt. „Dann ist es kritischer.“

Gelassenheit auch beim Storchbeauftragten: Die Jungstörche seien bereits in einem Alter, in dem beide Altvögel das Nest auf Nahrungssuche verließen. Durch den Ausbau der Döbelner Straße seien die Störche zudem bereits an Lärm gewöhnt, nun sei der ein bisschen näher dran, beschreibt Bernhard Sommer.

Wachsam, aber nicht in Panik: Die Altvögel verharrten am Montag erst einmal im Nest bei den Jungen. Quelle: Manuel Niemann

Aufgeregtes Klappern contra Maschinenlärm

Er behält recht: Die ersten Minuten beobachten die Vögel den Abriss vom Nest aus, von Flucht keine Spur, stattdessen klappern sie mit ihren Schnäbeln, als die Betonzange kurz ruht.

„Aber sie sind aufgeregt“, stellt Sommer fest, „sonst wären sie nicht so lange hier. Sie schützen jetzt ihre Jungen.“ In den nächsten Tagen wird er dokumentieren, wann die Alttiere das Nest verlassen und wie lange sie fort sind. Sollten die Tiere lange Zeit nicht zurückkehren, müssten die Arbeiten erst einmal abgebrochen werden.

Von Manuel Niemann