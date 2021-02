Nordsachsen

Im Corona-Schuljahr ist fast alles anders, es gibt aber auch trotzdem noch Konstanten. Dazu gehört die sächsische Bildungsempfehlung für alle Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen und die anschließende Suche nach passenden Gymnasien oder Oberschulen für die nahe Zukunft. Denn im nächsten Schuljahr wird es weitergehen – nur eben nicht mehr auf der Grundschule, soviel ist sicher.

Bis zum 26. Februar haben Kinder und Eltern auch in Nordsachsen nun noch Zeit zu entscheiden, wo sie ihre Bewerbung zusammen mit der Bildungsempfehlung abgeben werden.

Im Landkreis stehen sechs Gymnasien und 14 Oberschulen in Trägerschaft des Landes Sachsen zur Auswahl. Während es für angehende Gymnasiastinnen und Gymnasiasten nur in den größeren Städten Delitzsch, Eilenburg, Oschatz, Schkeuditz, Taucha und Torgau Optionen gibt, können Oberschülerinnen und Oberschüler darüber hinaus auch in Bad Düben, Beilrode, Krostitz, Mockrehna, Mügeln und Wermsdorf weiterlernen. In Delitzsch und Torgau gibt es gar zwei verschiedene Bildungseinrichtungen zur Auswahl.

Auch wenn die Situation in diesem Jahr natürlich etwas anders sein kann, zeigen die Daten aus dem vergangenen Schuljahr, wo es wahrscheinlich auch in diesen Tagen wieder den größten Andrang geben wir. So wollten zuletzt 144 angehende Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ihre schulische Laufbahn auf dem Christian-Gottfried-Ehrenberg-Gymnasium in Delitzsch fortsetzen – Spitzenreiter im Landkreis. Das Thomas-Mann-Gymnasium in Oschatz lag in der Gunst zwar zurück, hatte mit 14 zusätzlichen Anmeldungen als im Schuljahr 2019/2020 die größten Zuwächse im Landkreis zu bewältigen.

Bei Nordsachsens Oberschulen gab es die meisten Bewerberinnen und Bewerber zuletzt natürlich auch in der größten Stadt, an der Delitzscher Erasmus-Schmidt-Schule. Dort wurden im vergangenen Jahr auch die größten Zuwächse registriert. Die benachbarte Artur-Becker-Oberschule folgt mit etwas Abstand, hatte zuletzt aber auch mehr Anmeldungen als im Jahr davor. Weniger Schülerinnen und Schüler wollten dagegen auf die beiden Torgauer Oberschulen und die Einrichtung in Mockrehna.

Von Matthias Puppe