„Mein Name ist Anne. Ich bin Mutter und Ehefrau, Gärtnerin und Köchin, Managerin und Ideenhaberin“, so beschreibt sich Anne Beschow alias Mrs. BeAn aus Lausa in der Dahlener Heide auf ihrer Internetseite. Warum diese Infos wichtig sind? All das hat sie auf ihren Weg geführt, den sie heute geht. Und sie geht ihn mit viel Leidenschaft.

Es begann mit der Nähmaschine der Großmutter

Es war wohl etwa 2012, als Anne Beschow die Nähmaschine der Großmutter ihres Mannes geschenkt bekam. Schnell packte sie die Freude am Nähen. Doch die Maschine verschwand wieder für einige Zeit im Schrank, bis ihr Mann 2017 beruflich lange im Ausland unterwegs war. Denn da entdeckte Anne Beschow das Nähen als Kraftquelle und Ruhepol für sich. Damals entstanden vor allem viele Kinderkleidungsstücke.

Anne Beschow aus Lausa. Quelle: Stephanie von Becker

„Es dauerte nicht lange und ich begann, gewerblich zu nähen. Vor allem umweltschonende und nachhaltige Stoffe kamen unter die Nadel und schnell war Wolle eines meiner Lieblingsmaterialien“, erinnert sich die 32-Jährige. Sie suchte nach geeigneten Wollstoffen. Hier gab es einiges zu beachten. Denn es sollte Wolle aus kontrollierter, biologischer Tierhaltung sein – Mulesingfrei. Was das bedeutet? „Bei den Schafen, die in Neuseeland und Australien gezüchtet werden, wird die Haut rund um den Schwanz von Schafen ohne Schmerzausschaltung entfernt. Es ist ein in Australien gebräuchliches Verfahren, um einen Befall mit Fliegenmaden zu verhindern. Das ist für die Tiere sehr schmerzhaft. Daher beziehe ich meine Wolle aus Südamerika. Da gibt es die Larven nicht, die diese Praktiken nötig machen.“ Die Wolle sollte außerdem möglichst weich und gut hautverträglich sein, um auch kleine Menschenkinder wohlig warm zu halten.

Die neue Kollektion „Ein Tag in den Bergen“ Quelle: Stephanie von Becker

Fündig geworden, stellte sie schnell fest, dass die Wolle zwar oft mit Biofarben gefärbt wurde, aber dennoch befanden sich in diesen immer Chemikalien. „Die Wolle aus kontrolliert biologischer Tierhaltung sollte dringend so ursprünglich wie möglich erhalten werden. Ich habe selbst angefangen, Stoffe mit Hilfe von Pflanzen zu färben. Ich habe Rotkohl und Rote Beete ausgekocht. Die Farben, die dabei an dem von mir verwendeten naturbelassenen Wolljersey entstanden, sind wunderschön.“

Doch die Dauer des Prozesses und die Menge, die benötigt wird, war in ihrer eigenen begrenzten Küche nicht realisierbar. Die Suche nach Alternativen war schwierig. Nächtelang versuchte sie zu recherchieren. Beinahe wollte sie es bereits aufgeben. Doch dann fand sie es endlich – nachts um drei. Sie entdeckte eine Färberei in Familienbesitz, die mit Hilfe von pflanzlichen Pigmenten Garne und Stoffe färbt.

Farbpigmente aus Pflanzen

„Das menschliche Auge empfindet Pflanzenfarben als sehr harmonisch. In einem pflanzlichen Farbton liegen immer mehrere verschiedenen Pigmente vor, während künstlich hergestellte Farben isolierte, also genau gleiche Farbpigmente enthalten. Durch Licht wirken Pflanzenfarben lebendig und dynamisch. Durch die unterschiedlichen Pigmente in einem Farbton können die verschiedenen Farben untereinander kombiniert werden. Der Umweltaspekt ist auch nicht zu unterschätzen. Die Pigmente werden aus Pflanzen gewonnen und sind somit ein nachwachsender, kompostierfähiger Rohstoff, während chemisch hergestellte Farben nicht biologisch abbaubar sind. Die Färbung mit Pflanzenpigmenten verspricht eine geringe Umweltbelastung und damit auch eine geringe Belastung des gefärbten Stoffes“, betont Anne Beschow.

Die Kollektion „Ein Tag im Wald“. Quelle: Stephanie von Becker

Und sie ergänzt: „Auch wenn ich damit wahrscheinlich nur einen kleinen Beitrag leiste – ich finde es beruhigend zu wissen, dass in meinen Stoffen keine Schwermetalle oder ähnliches vorhanden sind, und habe einfach ein besseres Gefühl, wenn meine Kinder und ich diese Stoffe auf der Haut tragen. Das heißt also, dass es zu schaffen ist, ein natürliches Produkt wie Schafwolle mit Pflanzenpigmenten zu färben. Lasst uns die Welt ein bisschen besser machen. Mit natürlich gefärbten Stoffen.“

Lange war sie auf der Suche nach einer Strickerei in Deutschland. Auch wenn es in der Umgebung einige gab, fand sie nie das, was sie sich vorgestellt hatte. Nun ist sie mit einer Strickerei in Norddeutschland verbunden, die ihr ihre Meterware herstellt.

Am Meer, im Wald und in den Bergen

So brachte Anne Beschow am 1. November 2020 ihre erste Kollektion von Meterwaren unter dem Motto „Ein Tag am Meer“ auf den Markt. „Die Abnahme war viel besser als ich dachte. Ich hatte nur eine geringe Menge produziert. Das ging so schnell raus.“ Sie selbst bezeichnet ihre erste Kollektion als ein „Ausprobieren“. Sie hatte sich für vier verschiedene Farben und fünf verschiedene Stickarten entschieden, mit unterschiedlichen Mustern.

„Meine zweite Kollektion war da fokussierter.“ Diese folgte am 12. Dezember 2020 unter dem Motto „Ein Tag im Wald“. „Ich hatte mich für zwei Hauptfarben mit jeweils zwei Nuancen entschieden. Es gab drei Muster und vier Stickarten. Besonders der Stoff mit den Pünktchen war sehr schnell vergriffen.“

Und nun ist es endlich so weit. In wenigen Tagen ist auch die dritte Kollektion fertig. „Ein Tag in den Bergen.“ „Es ist eine Kollektion, bei der ich mit verschiedenen Stickarten und grafischen Mustern spiele. Ich habe ewig für die Entscheidung gebraucht. Man kann so viel machen“, schwärmt die Nordsächsin.

Zusammen mit der neuen Kollektion erscheinen auch zwei von ihr entworfene Schnittmuster mit Nähanleitungen und passendem Stoffcoupon. Diese versprechen eine einfache und schnelle Umsetzung. Und für alle, die nicht selbst nähen können, wird es demnächst auch noch etwas geben.

Schnittmuster mehr auf Frauen abgestimmt

Hat sie sonst oft Waren für Kinder angeboten, sind die Farben, Muster und Schnittmuster nun mehr auf Frauen abgestimmt. „Die meisten anderen, die so etwas machen wie ich, haben ihren Fokus auf Kinder gelegt. Ich selbst habe vier Kinder und merke oft, dass man als Frau untergeht. Man sollte sich auch mal etwas gönnen. Es lässt sich alles sehr gut miteinander kombinieren. Und auch die Wolle hat viele Vorteile. Sie ist antibakteriell, schmutz- und wasserabweisend. Sie ist temperaturregulierend, so dass man es sowohl im Sommer als auch im Winter tragen kann.“

Anne Beschow freut sich darüber, dass es mit der dritten Kollektion nun endlich geklappt hat. Anschauen kann man sich diese unter www.mrsbean.de.

