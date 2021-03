Anne-Marie Beuchel ist jetzt als neue Pfarrerin auch für Hof zuständig

Ostrau/Hof

Die Gemeindeglieder in Hof haben jetzt eine neue Pfarrerin. In der St. Nicolaikirche in Döbeln wurde die 29-jährige Anne-Marie Beuchel am Sonntag ordiniert, also pfarramtlich geweiht und gesegnet. Beuchel ist nun zuständig für die Kirchgemeinde Jahnatal-Ostrau, zu der auch die Christen in Hof gehören.

2016 hatten sich die Gemeindeglieder von Hof mit der Kirchgemeinde Jahnatal zusammengeschlossen. Die Entscheidung fiel auf Wunsch der Menschen vor Ort, die dabei die enge Verbindung zwischen beiden Kirchen unterstrichen. Zuvor hatte Hof seit 1999 zur Kirchgemeinde Naundorf gehört.

Für Anne-Marie Beuchel ist es die erste Pfarrstelle. „Als Kind eines Pfarrers und einer Gemeindepädagogin hat Kirche für mich von klein auf eine zentrale Rolle gespielt“, sagt sie. Gemeinsam mit ihrem Mann und den beiden Kindern zog sie in die Pfarrwohnung in Ostrau ein. Anne-Marie Beuchel absolvierte ihr Theologiestudium und ihr Vikariat in Leipzig. Sie ist vor allem für die Kirchgemeinde Jahnatal zuständig, aber auch in der Seelsorge in der Döbeln unterwegs.

Von Jana Brechlin