Cavertitz/Wermsdorf

Die Kabel sind verlegt und vielerorts ist der Asphalt schon wieder geschlossen. In zahlreichen Orten haben Eigentümer auch die Anschlusskästen an ihren Häusern – und das zum Teil schon seit dem Sommer. Zuletzt stellten sich in Cavertitz und Wermsdorf Einwohner die Frage, wann sie Zugriff auf ihren Breitbandanschluss haben und dann mit deutlich mehr Tempo ins Internet gehen können.

Anschlüsse für knapp 45 000 Haushalte

Beim Ausbau auf Initiative des Landkreises Nordsachsen sollen neben Schulen und über 3300 Betrieben auch knapp 45 000 private Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen werden. In insgesamt 94 Orten des Landkreises Nordsachsen sind Tiefbau und Montage bereits abgeschlossen, für 77 Ortsteile ist der Anschluss bereits buchbar.

Noch Bauarbeiten in Schirmenitz

Anderswo wird noch gebaut. Zum Beispiel in Schirmenitz, aus dem zuletzt Einwohner und Gemeinderat Mario Röder berichtete, dass die Arbeiten für die Verkabelung laufen. Dort könnten Nutzer schnelles Netz ab dem 2. Quartal dieses Jahres buchen, informiert Georg von Wagner, Sprecher der Telekom. „Im Ortsteil Cavertitz ist der Tiefbau abgeschlossen, die Buchbarkeit unserer Produkte sollte zum Ende 1. Quartals 2021 möglich sein“, blickt er voraus. Im Ortsteil Lampertswalde laufen aktuell die letzten Tiefbauarbeiten. Einige Anschlüsse seien jetzt schon buchbar, der Rest dann am Quartalsende.

Tiefbau in Wermsdorf komplett erledigt

Komplett erledigt ist der Tiefbau auch in Wermsdorf. Einige Nutzer könnten jetzt schon das Glasfasernetz nutzen, die übrigen Kunden können ihre Buchung Ende März auslösen.

Wechsel nicht automatisch

Das geschieht allerdings nicht automatisch. „Die höheren Geschwindigkeiten stehen nur dann zur Verfügung, wenn der Eigentümer sich aktiv für einen neuen Tarif entscheidet“, macht Georg von Wagner deutlich.

Projekt ein Jahr verlängert

Ursprünglich sollte der Ausbau im Landkreis bereits Ende des vergangenen Jahres abgeschlossen sein, das Projekt wurde jedoch um ein Jahr verlängert, um 247 Orte in Nordsachsen ans Netz zu bringen. Ist die restliche Arbeit bis Ende des Jahres zu schaffen? „Ja, das ist der Plan“, sagt Georg von Wagner und fügt noch hinzu: „Aber zu berücksichtigen sind Einflüsse der Pandemie und des Wetters.“ Über 1100 Kilometer wurden bei den Tiefbauarbeiten für das schnelle Netz bereits bewältigt, in den nächsten Monaten wird da noch einmal etwas dazukommen.

Von Jana Brechlin