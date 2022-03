Ansturm auf den Posten des Oschatzer OBM: Jetzt gibt es einen fünften Anwärter

Oschatz

Die Suche nach den Kandidaten für die Wahl des neuen Oberbürgermeisters in Oschatz bleibt weiter spannend. Nachdem sich anfangs fast niemand aus der Deckung wagte, hat sich in dieser Woche ein fünfter Kandidat gemeldet.

Jens Müller sammelt jetzt Unterschriften

Jens Müller wirft seinen Hut in den Ring. Gegenüber der OAZ bestätigt er: „Ja. Ich habe mich nach reiflicher Überlegung auch entschlossen zu kandidieren. Ich habe meine Bewerbung abgegeben“ Der 40-Jährige ist in Oschatz kein Unbekannter. In den vergangenen Jahren war er unter anderem für die Oschatzer Werbegemeinschaft aktiv.

Jens Müller Quelle: Anton Zirk

„Ich lebe seit meinem zwölften Lebensjahr in Oschatz und bin der Stadt nach wie vor sehr verbunden. Ich kenne hier viele Leute“, sagt Jens Müller, der von Beruf Automobilkaufmann ist. Beruflich ist Jens Müller derzeit in Torgau gebunden und lebt auch mit seiner Familie dort. Ein Wechsel nach Oschatz wäre für ihn aber überhaupt kein Problem.

Von Beruf Automobilkaufmann

„Ich werde bei der Kandidatur als Einzelbewerber auftreten und benötige die 80 Unterstützerunterschriften, um auf den Wahlzettel zu kommen“, so Müller. Dass es an der entsprechenden Unterstützung nicht fehlen wird, ist sich Müller sicher. Konzeptionell will sich der 40-Jährige im Moment noch nicht festlegen lassen. „Ich habe mich für die Kandidatur entschieden und ich habe auch meine Vorstellungen. Ein Konzept werde ich dann vorlegen, wenn die 80 Unterschriften auch den Weg für die Kandidatur freimachen“, sagt der Automobilkaufmann. Kommunalpolitisch und verwaltungstechnisch hat Jens Müller noch keine Erfahrungen. „Ich komme aus der Wirtschaft und habe berufsbedingt einen wirtschaftlichen Hintergrund und ein wirtschaftliches Verständnis. Den Rest kann man ohne Probleme lernen“, so Müller. Er sieht die nächste Zeit als sehr spannend an. „Ich würde mich freuen, wenn jetzt möglichste viele Leute Unterstützerunterschriften für mit im Rathaus abgeben würden“, wirbt er für sich.

Nach anfänglicher Zurückhaltung bei den potenziellen Kandidaten für die Oschatzer Oberbürgermeisterwahl stehen mit Jens Müller, Ilka Pohl, David Schmidt, Falk Zschäbitz und Danny Kaschel nun fünf mögliche Kandidaten zur Wahl. Ob sie alle dann auch wirklich am Wahlsonntag auf dem Stimmzettel stehen, ist noch nicht ausgemacht. Letztlich wird der Gemeindewahlausschuss über die Zulassung der Kandidaten zur Wahl entscheiden.

Danny Kaschel Quelle: Frank Hörügel

Falk Zschäbitz Quelle: Hagen Rösner

David Schmidt Quelle: Axel Kaminski

Ilka Pohl Quelle: Hagen Rösne

Von Hagen Rösner