Apfelbäume für Schulen und Kitas der Collm-Region

Collm-Region

Der Landschaftspflegeverband Torgau-Oschatz hat sich in der Vergangenheit mehrfach für die Nutzung und Pflege von Obstbäumen in der hiesigen Kulturlandschaft stark gemacht. Neben umfangreichen Neupflanzungen im Bereich Dahlen oder Mügeln organisiert der Verband auch Baumschnittseminare. Jetzt beteiligt sich der Landschaftspflegeverband als Partner für ein weiteres Projekt. Schulen und Kitas aus Sachsen können sich innerhalb der Initiative „Apfelbäumchen für Sachsens Schulen und Kitas“ für zwei Apfelbäume für ihren Schulhof oder ihr Kitagelände bewerben. Die Initiative wird im Rahmen einer Kooperation zwischen Deutschem Verband für Landschaftspflege (DVL) – Landesverband Sachsen und dem Bund Deutscher Baumschulen (BdB) Landesverband Sachsen umgesetzt. „Wir begleiten dieses Projekt für den Bereich Oschatz und Torgau“, sagt Cordula Volkmar, Geschäftsstellenleiterin des Verbandes in unserer Region.

Apfelbäume auf die Schulhöfe

„Ich denke dass vor allem bei den Schulen und Kitas im ländlichen Raum, sich immer ein Plätzchen für zwei Apfelbäume im Umland finden lassen“, sagt Cordula Volkmar. Hintergrund ist nicht nur, dass die Schüler die Bäume über die Jahre begleiten und studieren können. Die sollen auch ganz schlicht die Schülerinnen und Schüler zu den entsprechenden Jahreszeiten mit frischem Obst versorgen. Die Kinder und Jugendlichen sollen auf diese Weise lernen, dass Obst nicht aus dem Supermarkt kommt, sondern in der Natur wächst. Mit der Pflanzung der Apfelbäume schaffen die Schulen und Kitas auch ein Refugium für Insekten, Vögel und viele andere kleine Tiere und leisten damit einen kleinen Beitrag zu mehr Biodiversität in unseren Städten und Dörfern.

Bewerbung bis zum 6. Februar

In der Herbstpflanzung 2021 sind als Auftakt der Initiative bereits über 100 Apfelbäume auf Schulhöfen oder in Gärten von Kindertagesstätten in ganz Sachsen gepflanzt worden. Wer sich in Oschatz und in der Collm-Region an der Aktion beteiligen möchte, der kann sich jetzt bis zum 6. Februar für zwei Apfelbäume der unterschiedlichsten Größenordnung bewerben.

Schulen oder Kitas können sich für ihren Schulhof oder ihr Kitagelände um zwei Apfelbäume als Hochstamm, Mittelstamm oder Niederstamm bewerben. Die Bewerbung gilt für die Frühjahrspflanzung 2022 oder gerne auch bereits für die Herbstpflanzung 2022. Interessenten füllen dazu einfach online einen Teilnahmebogen aus. Dort sollten auch noch zwei Bilder der Fläche und ein Luftbild mit eingezeichneten Pflanzstandorten hochgeladen werden.

Zubehör kann mitgeliefert werden

Mit den Apfelbäumen bekommen Sie auch bereits Wurzelschutz, Stammschutz und gegebenenfalls auch Befestigungsmaterial gestellt. Ein Ansprechpartner der jeweiligen Einrichtung kümmert sich um Pflanzung, Wässern und Obstbaumschnitt und die künftige Apfelernte.

Den Online-Teilnahmebogen finden Interessierte unter: https://dvl-sachsen.de/de/58/p1/apfelbaeumchen.html.

Von Hagen Rösner