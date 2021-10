Apfelbaumschule Schweta gewährt Einblicke in Lernkonzept

Schweta

Einblicke in das pädagogische Konzept der freien evangelischen Grundschule „Apfelbaum“ und dessen Umsetzung gab es am Sonnabend. Zum Tag der offenen Schule kamen Eltern, Großeltern und andere Interessierte. Dabei gab es nicht nur die Chance, einen Blick in die Klassenräume zu werfen. Auch der Unterricht konnte live mitverfolgt werden – anschließendes Gespräch mit dem Lehrer nicht ausgeschlossen.

Die kleinen Apfelkernchen – so heißen hier die Vorschüler – nutzten das Zusammentreffen, um sich kennenzulernen und in den Schulalltag hinein zu schnuppern. Einmal im Monat gestalten Eltern, Lernbegleiter und Lehrer ein solches Treffen in der Schwetaer Schule.

Auch Leopold, Hugo und Richard waren einst Apfelkernchen. Jetzt lernen sie in der 3. Klasse. Das Lernen an der Schwetaer Grundschule macht ihnen Spaß und das sogar am Samstag, zum Tag der offenen Schule. Ab dem kommenden Schuljahr werden die zukünftigen Viertklässler die Apfelkernchen, die dann in die 1. Klasse kommen, mit Patenschaften unterstützen. Miteinander und voneinander lernen, wird in der Grundschule „Apfelbaum“ groß geschrieben.

Viele Eltern, Mitglieder des Vorstandes, Lehrer und Lernbegleiter unterstützten den Tag der offenen Schule. Bei Kaffee, Tee, selbst gebackenen Kuchen und strahlendem Sonnenschein genossen alle den Austausch und die Rundgänge durch Schule und Turnhalle.

Weitere Informationen im Internet unter www.apfelbaum-ev.de

Von Anja Helbig