Arbeitsagentur Oschatz will im September wieder mit Ausbildungsmesse starten

Oschatz

Im vergangenen Jahr musste aus Pandemiegründen die Oschatzer Berufsinformationsmesse ausfallen und wurde durch ein Onlineformat ersetzt. Jetzt kommt aus der Agentur für Arbeit in Oschatz das Signal: „Die Agentur für Arbeit plant für den 18. September die jährliche Ausbildungsmesse CHANCE in Oschatz als Präsenzveranstaltung.“

Die Ausbildungsmesse hatte sich in den vergangenen Jahren als eine wichtige Informationsquelle für Eltern und Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz erwiesen. An Ständen im Agenturgebäude und davor konnten sich Jugendliche direkt bei Firmen und Unternehmen über Ausbildungsmöglichkeiten und Konditionen informieren. Jetzt wird dieses Format fortgesetzt.

Nach wie vor steht im Fokus der Behörde, möglichst viele Jugendliche in eine Ausbildung zu bringen, um damit für die Zukunft weitere Fachkräfte für die Unternehmen vor Ort zu sichern. Die aktuellen Zahlen zeigen, das es auf diesem Gebiet noch viel Potenzial gibt. Aktuell sind noch rund 700 junge Menschen in den Kreisen Leipzig und Nordsachsen ohne einen konkreten Ausbildungsplatz bei der Arbeitsagentur gemeldet. Demgegenüber standen Ende Juli rund 900 Lehrstellen, die als unbesetzt galten. Die Chancen auf eine Ausbildung in der Region sind also gut. Mitunter fehlt aber auch einfach die Info an die Berufsberatung. Die Arbeitsagentur empfiehlt: „Wer noch nicht weiß, wie es im Herbst beruflich weitergeht, sollte sich bei der Berufsberatung der Arbeitsagentur melden. Da gibt es kurzfristige Beratungstermine – telefonisch, online oder auch persönlich“, sagt der Pressesprecher der Behörde Volkmar Beier.

Und wer seinen Ausbildungsvertrag schon in der Tasche hat, sollte mit einer Mitteilung Klarheit für sich und andere schaffen. Die Bewerberzahl ist für das Ausbildungsjahr zurückgegangen. Insgesamt hatten sich seit Oktober 2020, dem Beginn des Berufsberatungsjahres, 123 Jungen und Mädchen, das sind rund sechs Prozent weniger als Bewerber gemeldet. Parallel meldeten die Betriebe zehn Prozent mehr Ausbildungsstellen.

Servicehotline der Agentur für Arbeit 0800 4 5555 00 oder 03435 980 400

Von Hagen Rösner