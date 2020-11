Arbeitsagentur vermittelt rund 200 Lehrstellen in der Collm-Region

Oschatz

Die Corona-Zeit verlangt den Schülern der Collm-Region viel ab. Neben den ständig wechselnden Lernbedingungen steht vor allen für die höheren Klassenstufen jetzt wieder die Suche nach dem Traumberuf an. Die Berufsorientierung hat in den Schulen hohe Priorität, auch wenn momentan alles anders ist als in den Vorjahren. So wurde in diesem Jahr die alljährliche Berufsinformationsmesse an der Agentur für Arbeit in Oschatz in das Internet verlagert – gewöhnungsbedürftig vor allem für Eltern.

Ausbildungsmarkt noch ohne Beeinträchtigung

Trotzdem: „Die Corona-Pandemie hat bislang keine tiefgreifenden Spuren am regionalen Ausbildungsmarkt hinterlassen. Die Bewerberzahl ist stabil geblieben und die Zahl der Lehrstellen ist angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht signifikant zurückgegangen“, erklärte Christian Rasmussen, Bereichsleiter der Agentur für Arbeit Oschatz.

Seit Mitte März 2020 waren bei Berufswahl, Beratung und Lehrvertragsabschluss neue Wege gefragt. „Die Jugendlichen, die Betriebe und unsere Berufsberater/-innen haben sich schnell auf die neue Situation eingestellt. Das war wichtig und wird auch in den kommenden Monaten wichtig bleiben“, bedankte sich Christian Rasmussen.

Studium und weiterführende Schulen weiter gefragt

Derzeit betrifft die Berufsfindung in der Collm-Region rund 200 jungen Frauen und Männer. Im gesamten Agenturbereich sind es etwa 2300 Schulabgänger.

Wie in den Vorjahren zeigt sich auch aktuell, dass viele Schüler ihre Zukunft eher in einem Studium sowie in weiterführenden Schulen suchen. Trotzdem hat die Berufsausbildung in der Region große Chancen. Gerade in Zeiten, in denen Handwerker volle Auftragsbücher haben, ist es unerlässlich, dass auch Lehrlinge in die Berufe kommen.

In der Oschatzer Region hält sich die Zahl der Berufseinsteiger mit der Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen fast die Waage. So meldeten sich im vergangenen Zeitraum 212 Jugendliche für eine Berufsausbildung, während von den Unternehmen 210 Ausbildungsstellen gemeldet wurde.

Super-Sache sollte man meinen, wenn es da nicht einen erheblichen Unterschied zwischen Wunschberuf und den angebotenen Ausbildungsstellen geben würde.

Wunschberuf Verkäufer

Hier die Top-Ten der Berufe, die die Oschatzer Jugendlichen erlernen wollen. Dabei wird deutlich, dass die traditionellen Berufsbilder nach wie vor attraktiv und realistisch sind. Auf Platz eins steht der Beruf der Verkäuferin beziehungsweise des Verkäufers. Es folgen: 2. Fachlagerist/in; 3. Kfz-Mechatroniker – Pkw-Technik; 4. Kaufmann/-frau im Einzelhandel; 5. Kaufmann/-frau – Büromanagement, 6. Dachdecker/in; 7. Friseur/in; 8. Land- und Baumaschinenmechatroniker/in; 9. Tischler/in; 10. Landwirt/in.

Kaufmänner gesucht

Die Jugendlichen, die sich für eine Ausbildung zum Kaufmann beziehungsweise zur Kauffrau entscheiden, haben ganz offensichtlich auch die besten Chancen, ihre Lehrstelle zu bekommen. So sieht die Top-Ten der angebotenen Ausbildungsplätze aus. Auf dem 1. Platz liegt die Ausbildung zum Kaufmann. Es folgen: 2. Verkäufer/in; 3. Kfz-Mechatroniker – Nutzfahrzeugtechnik; 4. Anlagenmechaniker – Sanitär-/Heizung-Klimatechnik; 5. Elektroniker/in – Energie-/Gebäudetechnik; 6. Fachkraft - Lagerlogistik; 7. Metallbauer/in – Konstruktionstechnik; 8. Landwirt/in; 9. Maurer/in; 10. Kaufmann/-frau – E-Commerce.

Mit der Vermittlung der Jugendlichen in eine Berufsausbildung endet jedoch nicht die Arbeit der Oschatzer Agentur. „Wenn es in der Theorie nicht so läuft wie geplant, bieten wir ausbildungsbegleitende Hilfen an – eine Art Stützunterricht, der weder Betrieb noch Lehrling etwas kostet, aber entscheidend für den Ausbildungserfolg sein kann“, sagt Christian Rasmussen.

