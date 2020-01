Arbeitsbesuch statt Symbolik

Hof

Landrat Kai Emanuel (parteilos) besuchte am Donnerstagnachmittag die Naundorfer Bürgermeisterin Cathleen Kramm. Sie war am 27. Oktober in dieses Amt gewählt worden und hatte es zu Jahresbeginn angetreten.

Eine offizielle Ernennung oder Vereidigung einer Bürgermeisterin sehen weder die Gemeindeordnung noch andere Gesetze des Freistaates vor. Mehr Symbolik als einen Handschlag und Glückwünsche hatte dieser Antrittsbesuch des Landrates deshalb nicht zu bieten.

„Wir wollen uns über die Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit austauschen“, erläuterte Emanuel ein Ziel seines etwa zweistündigen Aufenthaltes in Hof. Aus diesem Grund begleitete ihn Steffen Fleischer, Dezernent des Landkreises für Ordnung und Kommunales. Ein erstes gemeinsames Thema war mit den Schlössern in Torgau und Hof, die sowohl Denkmal als auch Arbeitsstellen sowie Schule sind, schnell gefunden.

Von Axel Kaminski