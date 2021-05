Vielleicht blüht es auch in Ihrem heimischen Garten bald mehr: Dass Artenschutz und ein nachhaltiger Anbau sich nicht ausschließen müssen, möchte die Obstland Dürrweitzschen AG beweisen. Angrenzend an ihre Plantagen, betreibt sie auch Streuobstwiesen. Weil der Streuobstanbau kürzlich in die Liste des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde, würdigen wir das zusammen mit einer kleinen Verlosung.